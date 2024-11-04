與柯林頓緋聞成名 陸文斯基投票支持賀錦麗

陸文斯基（圖）在社群平台Ｘ公開表態，投票支持美國副總統賀錦麗。（取自Ｘ平台）

2024/11/04 16:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統柯林頓（Bill Clinton）與白宮女實習生莫妮卡‧陸文斯基（Monica Lewinsky）1998年曾發生轟動全世界的性醜聞。陸文斯基近日在社群平台X公開表態，投票支持美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與其副手提名人、明尼蘇達州長華茲（Tim Walz）的總統候選人組合。

陸文斯基在貼文中寫道：「請務必投票！最好像我一樣投給賀錦麗／華茲。」這項表態立即引發網路熱議。

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根據《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌專欄報導，陸文斯基近期發表「25個選舉季紓壓妙方」，建議包括享受性生活、打扮、玩UNO牌與猜謎遊戲、寄明信片給搖擺州選民、收聽Podcast，以及冥想等。

儘管陸文斯基近年致力於重塑形象，投入心理健康倡議工作，但她的名字仍難以擺脫與柯林頓婚外情醜聞的連結。這起轟動全美的政治醜聞，至今仍被視為美國現代史上最惡名昭彰的醜聞之一。陸文斯基當時才20歲出頭，她坦承替柯林頓口交，但否認性交。

保守派《布萊巴特新聞》（Breitbart News）報導，陸文斯基此次公開支持民主黨候選人的表態，在社群媒體上引發諸多批評。自由種子（Liberty Seeds）通訊主任韋瑞克（Ezra Wyrick）在貼文中諷刺：「看來她的判斷力並未改善。」美國陸軍退役軍人、作家查德威克（Dave Chadwick）則以「女士…我實在…無法理解」表達不滿。

值得一提的是，柯林頓曾在影音平台Hulu製作的四集系列紀錄片中坦承，與陸文斯基的婚外情是為了「緩解焦慮」。「我做了可怕的事，」柯林頓說。當年他曾在宣誓作證時否認這段關係，後來在大陪審團前坦承不諱，並面臨彈劾審判，最終獲判無罪。這起事件導致他在阿肯色州的律師執照被停權五年。

1998年前美國總統柯文頓與白宮實習生陸文斯基爆發性醜聞，圖為兩人1997年的合影。（美聯社檔案照）

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