美國軍援「抗俄大殺器」建功！ 烏克蘭砲兵滿意又感謝

烏克蘭國防部PO出照片透露，烏軍砲兵使用「M777A2」非常滿意，大讚是一種高精度且非常有效的武器。（圖取自烏克蘭國防部官方臉書）

2022/05/13 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國軍援烏克蘭的90門155口徑「M777榴彈砲」幾乎已全數運抵並投入戰事，烏克蘭媒體發布影片指出，美援的M777版本為威力更猛的升級版「M777A2」，烏軍第一砲就命中俄軍一挺「金合歡」（Acacia）自走榴彈砲。烏克蘭國防部也PO出照片，透露烏軍砲兵使用這款武器非常滿意，大讚「M777A2」是一種高精度且非常有效的武器。

烏克蘭軍聞網站《MIL.IN.UA》12日發布烏軍在前線開轟M777榴彈砲的影片顯示，烏軍以「M777A2」發射增程型精準導引砲彈「神劍」（Excalibur），第一砲就以非常高的準確度命中俄軍目標、一挺「金合歡」自走榴彈砲。

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烏克蘭國防部13日也在官方臉書貼出烏軍在前線使用「M777榴彈砲」的多張照片，並透露烏軍砲兵對於美國軍援「M777榴彈砲」表示特別的問候和感謝，「烏克蘭軍隊知道M777榴彈砲的價值。他們想傳達這些是高度準確且非常有效的武器」。

「M777A2」除具備光學瞄具、攜帶式電源、全球定位系統、慣性導航系統、無線電等配備外，還加入增強型可攜式砲兵感應引信設定器（EPIAFS），以增加M982神劍導引砲彈與精確導引武器兼容性。

烏克蘭國防部指出，烏軍砲兵對於美國軍援「M777榴彈砲」表示特別的問候和感謝。（圖取自烏克蘭國防部官方臉書）

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