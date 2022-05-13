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    不演了？中國拒譴責俄羅斯 怒嗆UN人權理事會「雙標」

    針對聯合國人權理事會12日針對俄國侵犯人權決議案，中國外交部發言人趙立堅今（13）日怒嗆人權理事會「雙重標準」，毫不公正客觀並造成分裂。（路透資料照）

    針對聯合國人權理事會12日針對俄國侵犯人權決議案，中國外交部發言人趙立堅今（13）日怒嗆人權理事會「雙重標準」，毫不公正客觀並造成分裂。（路透資料照）

    2022/05/13 20:18

    〔即時新聞／綜合報導〕針對聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）12日通過決議，譴責俄國侵害烏國人權、要求立刻停止軍事行動，投下反對票的中國今（13）日做出辯解，怒嗆人權理事會「雙重標準」，毫不公正客觀並造成分裂。

    據《CNN》報導，聯合國人權理事會昨（12）日稍晚通過新決議，譴責俄羅斯侵略烏克蘭嚴重侵犯人權，並重申立刻撤軍的要求，也將轉介獨立國際調查委員會（Independent International Commission of Inquiry），對俄軍在烏犯下的侵害人權事件展開調查。

    對此，投下反對票的中國今（13）日做出辯解，中國外交部發言人趙立堅指出，中國雖主張烏克蘭主權和領土完整應得到尊重，但國際社會應該做有利於政治解決的作為，而非設置障礙、添增阻力甚至「火上澆油」、激化矛盾。

    趙立堅也痛批聯合國人權理事會近年「雙重標準」、「選擇性做法」不斷增加，頻繁針對一些國家召開特別會議，卻未能對另外國家長期汙衊別國人權狀況、發動侵略戰爭、在海外軍事行動中濫殺平民、濫施單邊強制制裁措施、種族主義氾濫、槍枝暴力盛行、難移民遭受虐待的情況採取有效行動。

    趙立堅又稱，這嚴重動搖了各國對人權理事會公正客觀性的信心，嚴重損害其信譽，也造成了人權理事會分裂。趙立堅呼籲，各方應回歸人權理事會成立的初衷，堅持真正的多邊主義、共同推動國際人權事務發展。

    據悉，聯合國人權理事會12日通過針對俄羅斯侵犯烏克蘭人權案，共有33國同意、12國棄權、2國反對，其中反對國家為中國和東非厄利垂亞（Eritrea）。

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