歐盟追加152億元軍援烏克蘭 法國外長：持續挺烏直到勝利

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾說，這波軍援將提供坦克、大砲等重型武器。（歐新社）

2022/05/13 18:36

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄烏戰爭持續至今將近3個月，西方不斷加碼援助烏克蘭，歐盟外交政策首長13日宣布，歐盟將追加5億歐元（152億新台幣）軍備援助，協助烏克蘭抵抗俄國入侵，這將使得歐盟的軍援總額達到20億歐元（610億新台幣）。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）13日在德國召開的7大工業國組織（G7）外交部長會議會外宣布這項承諾，他說，這波軍援將提供重型武器，如坦克、大砲等，「為軍援注入一股新動力，加上經濟制裁以及國際持續孤立和反制不實資訊，將為俄羅斯造成更大壓力……並且團結一致繼續支持烏克蘭」。

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波瑞爾說，他也樂觀認為，歐盟可望在「幾天內」通過對俄羅斯實施石油禁運，「我確定我們會達成協議，我們需要、也會達成，我們得擺脫對俄羅斯的石油依賴。」

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）13日表示，G7「非常堅定地一致」力挺烏克蘭，「持續長期支持烏克蘭為其主權奮鬥，直到烏克蘭勝利」。英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）說，此刻透過提供烏克蘭更多武器、加強制裁，來繼續施壓俄羅斯總統普廷非常重要，「在這場危機中，G7的團結向來很關鍵」。

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