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    捷克遞補人權理事會 吳釗燮道賀：有助找回真正使命

    捷克外交部長利帕夫斯基（右）10日在捷克首都布拉格與歐盟人權事務特別代表吉爾默（Eamon Gilmore，左）會面。（取自利帕夫斯基推特）

    捷克外交部長利帕夫斯基（右）10日在捷克首都布拉格與歐盟人權事務特別代表吉爾默（Eamon Gilmore，左）會面。（取自利帕夫斯基推特）

    2022/05/11 16:43

    〔記者楊丞彧／台北報導〕聯合國大會10日通過由捷克遞補原屬俄羅斯的聯合國人權理事會（UNHRC）席次，我國外交部長吳釗燮今天透過外交部官方推特，向捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）道賀，並強調捷克共和國道德上正直且有原則性之聲，將有助於UNHRC重新聚焦在其保護和提倡人權的真正使命。

    UNHRC由47個成員國組成，任期3年得連任一次。2020年10月13日在各界反對下，中國、俄羅斯、巴基斯坦、古巴等國順利當選聯合國人權理事會成員，任期自2021年1月1日起，挨批有如讓縱火犯加入消防隊。時任美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）對此結果痛批UNHRC「擁抱獨裁政權」，任由人權劣跡斑斑的國家當選成員，更直言這證明美國在2018年退出是正確決定。

    俄羅斯2月24日起武力入侵烏克蘭，聯合國大會上月以93票同意、24票反對、58票棄權通過暫停俄國在人權理事會（UNHRC）之職權。聯合國大會本月10日再以157票贊成、23國棄權，通過由捷克共和國遞補原俄國席位，任期即起開始，至原本俄國任期屆滿之日止。

    利帕夫斯基在結果出爐後表示，很高興捷克共和國獲選為UNHRC成員，也感謝聯合國會員國的信任。因俄羅斯侵略烏克蘭造成的人權侵害狀況，本週四將召開相關會議，保護人權是捷克共和國政府以及海盜黨的首要任務。

    吳釗燮今也以推文恭賀利帕夫斯基取得傑出的結果，並強調捷克共和國道德上正直且有原則性之聲，將有助於UNHRC重新聚焦在其保護和提倡人權的真正使命。

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