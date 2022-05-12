聯合國：俄軍在烏國基輔非法殺戮規模「駭人聽聞」

聯合國人權事務高級專員巴舍萊說，俄羅斯入侵烏克蘭期間發生的非法殺害事件規模「駭人聽聞」。（美聯社）

2022/05/12 21:48

〔編譯管淑平／綜合報導〕聯合國人權理事會（UNHRC）12日開會討論烏克蘭因遭俄羅斯侵略而惡化的人權狀況，將決定是否正式啟動調查俄軍侵犯人權。聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）說，俄羅斯佔領期間當地發生的非法殺害事件規模「駭人聽聞」，許多可能已經構成了戰爭罪。

聯合國人權理事會12日在日內瓦召開特別會議，討論烏克蘭人權惡化狀況。巴舍萊透過視訊在會中表示，基輔地區至今已經發現1000具遺體，有許多可能的戰爭罪例子，「非法殺害的規模駭人聽聞，包括在基輔以北地區的就地處決跡象」。

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她說，「絕大多數」平民死亡者都是因使用爆炸性武器所致，包括重型火砲、多管火箭和飛彈、空襲，「根據我們的資訊，儘管這類事件能歸因於衝突雙方，但是這些死亡者大多數顯然可歸因於俄羅斯武裝部隊和附屬武裝團體」。

烏克蘭提出、並有其他50多國支持的一項決議草案，將要求成立新的調查委員會，調查俄軍佔領期間基輔周邊的這類事件，根據該議案，相關報告將於明年初提出，該案也要求巴舍萊在6月會議上，更新烏國馬立波市內侵犯人權情況。

烏克蘭副外長札帕拉洛瓦（Emine Dzhaparova）向同一場會議說，這些2月底、3月間在俄國佔領下的地區，「經歷了歐洲大陸數十年來最令人毛骨悚然的侵犯人權事件」。

12日在聯合國人權理事會外，有許多示威者拿著代表烏克蘭的黃、藍色標語牌，寫著「救救馬立波、救救亞速鋼廠」。美國人權特使泰勒（Michelle Taylor）說，「我們必須一起發出響亮的訊息，給那些參與這場選擇發動的殘暴戰爭之人，確保問責」。

中國駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭說，該理事會「政治化」，並指該項提案是對烏克蘭情勢「火上加油」。

鑑識人員4月8日在基輔郊區布查開挖烏國官方稱在俄軍入侵期間遭殺害、埋葬的平民遺體調查。（路透）

示威者12日在聯合國人權理事會開會之際，在場外示威抗議俄羅斯侵略烏克蘭。（路透）

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