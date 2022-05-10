不止！聯合國稱烏克蘭逾3300平民死 但馬立波是「最大黑洞」

聯合國人權官員10日指出，實際遭俄軍殺害的烏國平民，恐怕比聯合國官方統計之3381人高出數千人。圖為烏民眾至遇害親人新墳前弔祭。（路透）

2022/05/10 18:25

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭造成重大傷亡，一名聯合國人權官員10日指出，實際遭俄軍殺害的烏國平民，恐怕比聯合國所統計的3381人高出數千人。

據《路透》報導，俄軍侵烏濫殺平民的證據頻傳，聯合國烏克蘭人權觀察團（UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine）負責人博格納（Matilda Bogner）今（10）日即指出，實際遭殺害的烏克蘭平民人數，恐怕要比聯合國官方目前所統計的3381人，要高出數千。

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10日在聯合國日內瓦總部的一場記者會上，博格納坦言：「我們目前都只能提供估計數字，但現在我只能說，實際數字比我們現在提供的要高上數千。」

博格納並強調：「目前最大的黑洞就是馬立波（Mariupol），因為我們非常難抵進入，並完整地彙整統計資料。」

據悉，馬立波已經遭俄軍圍攻超過兩個月，其中烏軍死守的亞速鋼鐵廠，9日傳出成功撤離逾170位平民，總共已撤出超過600人。但馬立波市政顧問10日稱，鋼鐵廠內仍有至少100名平民受困，俄軍仍不斷轟炸亞速鋼鐵廠周遭。

根據聯合國人權辦公室（OHCHR）官方統計，烏克蘭平民死亡人數達3381人，其中235人為兒童；輕重傷者3680人，其中346人為兒童。

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