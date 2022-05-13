美駐阿拉斯加陸軍計畫改革 重心將移往北極

美國陸軍準備改造在阿拉斯加的部隊，可能會因此減少崔克裝甲車（Stryker vehicle）的配置。示意圖。（法新社）

2022/05/13 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國陸軍準備改造在阿拉斯加的部隊，將其轉為專門應對極端寒冷天氣的部隊，為此會將現有裝備更新成適合雪地活動的配置，甚至可能把配有史崔克裝甲車（Stryker vehicle）的陸軍替換成輕型步兵旅。

據《美聯社》報導，美國陸軍部長沃姆斯（Christine Wormuth）在近期訪問阿拉斯加時表示，現在的阿拉斯加部隊所面臨的戰場為歐洲、印太的極寒地區，甚至要做好在北極作戰的心理準備，她也認為，其實北極之爭從氣溫升高以來便開始了，那裡一直都是美國、中國與俄羅斯的競爭地區，但官員們也都承認，目前美國的進展是落後另外兩國的。

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目前的計畫是將原本駐紮在阿拉斯加的陸軍第25步兵師第1旅級戰鬥隊轉為輕型步兵旅，與該師的第4步兵旅戰鬥隊合併後，這兩個單位將成為駐紮在阿拉斯加的第11空降師，沃穆思也說道，一些過於老舊的史崔克裝甲車，將會替換成更適合在雪地行走的軍用車輛。

她也說，會建議五角大廈盡快進行這項工作，因為隨著夏天的到來，搬運那些軍用設備將會比寒冬時期容易許多。

最後沃姆斯也提到，雖然美國一直在抵制北極軍事化的行為，但侵入並蹂躪烏克蘭的俄羅斯都已經在北極建立軍事基地，「看看俄羅斯現在的舉動，難道我們要放任他這樣壯大下去嗎」，她認為美國應該重新好好審視這個問題。

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