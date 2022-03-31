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    烏克蘭代表團30日抵美 議員：談判只是俄羅斯重整軍力的煙霧彈

    烏克蘭代表團、國會議員欽察澤（圖中）表示，「毫無疑問，我認為普廷只是將談判用作煙霧彈，為重整（軍力）爭取時間，並向全世界發送虛假謊言訊息」。（彭博）

    烏克蘭代表團、國會議員欽察澤（圖中）表示，「毫無疑問，我認為普廷只是將談判用作煙霧彈，為重整（軍力）爭取時間，並向全世界發送虛假謊言訊息」。（彭博）

    2022/03/31 10:09

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，29日在土耳其伊斯坦堡進行第5次談判；烏克蘭議員代表團在30日抵達美國華盛頓特區，談及此事，代表團認為談判只不過是俄羅斯的煙霧彈，俄方想藉此重整在烏克蘭境內的軍力。

    根據《CNN》報導，受到戰時法律的影響，這支抵達華盛頓特區的代表團成員全數都是女性，藉此行向美國國會議員與行政單位求助，希望美國能針對烏克蘭軍事方面的短缺進行協助。此前，烏克蘭已在30日向美國國會提交一份最新需求清單，需求武器包括偵查與攻擊無人機等。

    烏克蘭國會議員欽察澤（Ivanna Klympush-Tsintsadze）表示，與俄羅斯的談判並非真正的談判，「毫無疑問，我認為普廷只是將它用作煙霧彈，為重整（軍力）爭取時間，並向全世界發送虛假謊言訊息」。

    國會議員拉迪納（Anastasia Radina）表示，她們不認為目前這些談判是真的和平談判，「我們認為俄羅斯是想挽回面子，他們說他們正在從基輔地區撤軍，這不是真的，原因很簡單，他們不是撤軍，他們是被趕出去的」。拉迪納強調，擺脫戰爭的解方只有一個，「那就是烏克蘭打勝仗」。

    烏克蘭這份最新需求清單有17個優先項，包括偵查與攻擊無人機，包含暱稱「神風敢死隊」的彈簧刀無人機；除此之外，烏克蘭也需要戰鬥機支援，清單也將俄製Su-25地面攻擊機列入，另外清單上還有火砲系統、地對空飛彈系統、反坦克標槍飛彈和光學監視設備等。

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