對烏軍援不斷！俄氣炸揚言攻擊外國輸送部隊

各國對烏軍援不斷，俄羅斯官方今（12）日警告，會將外國對烏輸送軍武的車隊、機隊（convoys）視為「正當攻擊目標」（legitimate targets）。圖為烏士兵操作NLAW反戰車飛彈。（法新社）

2022/03/12 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤，各國紛紛對烏克蘭輸送軍武援助，對此，俄羅斯官方今（12）日警告，會將外國對烏輸送軍武的車隊、機隊（convoys）視為「正當攻擊目標」（legitimate targets）。

綜合外媒報導，俄羅斯侵略烏克蘭進入第17天，各國持續向烏克蘭提供軍事武器援助，但俄國副外交部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）今（12）日向官媒表示，俄軍會將外國對烏輸送軍武的車隊、機隊等部隊，視為「正當攻擊目標」。

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雷雅布可夫說：「俄羅斯已向美國示警對烏輸送武器的代價。外國一箱一箱不斷地將武器送進烏克蘭，俄軍將會把它們視為正當的攻擊目標。」

此外，雷雅布可夫表示，俄羅斯針對西方各國的個人制裁名單，將會在近期公布。但他也表示，俄羅斯並沒有驅逐西方媒體和企業的本意，聲稱俄羅斯「不會讓衝突局勢升級」。

據悉，西方各國對烏的軍武援助，6日已在美國國防部的協調下抵達烏國邊境。截至7日為止，已有14個國家提供安全援助，其中美國及北約已向烏克蘭發送1萬7千枚反戰車飛彈（Anti Tank Missile）及2千枚刺針防空飛彈（Stinger Anti-aircraft Missiles）；英國11日也稱已交付烏克蘭軍方3615件反裝甲武器，並預告會提供更多軍援。

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