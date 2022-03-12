為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    對烏軍援不斷！俄氣炸揚言攻擊外國輸送部隊

    各國對烏軍援不斷，俄羅斯官方今（12）日警告，會將外國對烏輸送軍武的車隊、機隊（convoys）視為「正當攻擊目標」（legitimate targets）。圖為烏士兵操作NLAW反戰車飛彈。（法新社）

    各國對烏軍援不斷，俄羅斯官方今（12）日警告，會將外國對烏輸送軍武的車隊、機隊（convoys）視為「正當攻擊目標」（legitimate targets）。圖為烏士兵操作NLAW反戰車飛彈。（法新社）

    2022/03/12 22:28

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤，各國紛紛對烏克蘭輸送軍武援助，對此，俄羅斯官方今（12）日警告，會將外國對烏輸送軍武的車隊、機隊（convoys）視為「正當攻擊目標」（legitimate targets）。

    綜合外媒報導，俄羅斯侵略烏克蘭進入第17天，各國持續向烏克蘭提供軍事武器援助，但俄國副外交部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）今（12）日向官媒表示，俄軍會將外國對烏輸送軍武的車隊、機隊等部隊，視為「正當攻擊目標」。

    雷雅布可夫說：「俄羅斯已向美國示警對烏輸送武器的代價。外國一箱一箱不斷地將武器送進烏克蘭，俄軍將會把它們視為正當的攻擊目標。」

    此外，雷雅布可夫表示，俄羅斯針對西方各國的個人制裁名單，將會在近期公布。但他也表示，俄羅斯並沒有驅逐西方媒體和企業的本意，聲稱俄羅斯「不會讓衝突局勢升級」。

    據悉，西方各國對烏的軍武援助，6日已在美國國防部的協調下抵達烏國邊境。截至7日為止，已有14個國家提供安全援助，其中美國及北約已向烏克蘭發送1萬7千枚反戰車飛彈（Anti Tank Missile）及2千枚刺針防空飛彈（Stinger Anti-aircraft Missiles）；英國11日也稱已交付烏克蘭軍方3615件反裝甲武器，並預告會提供更多軍援。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍援還會更多！ 英國皇家空軍交付烏國3615件反裝甲武器
    2022/03/12 21:50

    軍援還會更多！ 英國皇家空軍交付烏國3615件反裝甲武器
    烏俄戰火不斷！ 澤倫斯基：俄軍已遭受幾十年來「最嚴重」損失
    2022/03/12 20:16

    烏俄戰火不斷！ 澤倫斯基：俄軍已遭受幾十年來「最嚴重」損失

    越喝越瘦！？爆紅漢方減重茶大公開
    烏克蘭重金招降！ 俄國飛行員開戰機「投誠」爽領百萬美金
    2022/03/12 18:04

    烏克蘭重金招降！ 俄國飛行員開戰機「投誠」爽領百萬美金
    被烏克蘭點名終止在俄業務 華碩不回應
    2022/03/12 17:27

    被烏克蘭點名終止在俄業務 華碩不回應

    戴罩小心肌膚缺氧！擺脫厭世肌這樣做
    俄軍從未遇過的可怕損失！ 被曝31個營級戰術群已喪失戰力
    2022/03/12 16:31

    俄軍從未遇過的可怕損失！ 被曝31個營級戰術群已喪失戰力
    俄軍距基輔市中心僅25公里 澤倫斯基顧問：我們已準備好戰鬥
    2022/03/12 16:14

    俄軍距基輔市中心僅25公里 澤倫斯基顧問：我們已準備好戰鬥
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播