別被陽光騙了！水氣一波一波 氣象署大雨特報一路到晚間

今日午後北台灣出現明顯雨勢。（資料照）

2025/04/20 17:54

〔記者林志怡／台北報導〕今日午後北台灣突然雷聲大作，出現又急又快的強降雨。中央氣象署預報員陳姵安指出，今日午後華南地區有對流建立，並隨著中層環流移往台灣陸地，加上熱力作用，就在午後造成了雷陣雨，且這次降雨的性質和華南水氣「一波一波」的特性相似，民眾後續仍須注意短延時強降雨。

中央氣象署於下午4時35分發布大雨特報，影響時間為20日下午至20日晚上，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、宜蘭縣可能有大雨發生，請民眾注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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陳姵安說明，今日午後琉球群島到華南地區是較大區域的低壓帶，韓國到華中、華北地區則有高壓盤據，導致台灣周邊屬於低壓區域，且華南地區有對流建立，並在中層的西風、西南風引導下，漸漸往台灣陸地移動，再加上熱力作用，午後就容易有雷陣雨發生。

此外，陳姵安說，這類雨勢與華南水氣一波一波影響台灣的性質較類似，後續這些對流是否會進一步發展還有待觀察，但若之後大氣結構上若不利於發展，可能移出中國，到台灣海峽就會減弱。

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