鹿港老街美食店大火延燒2店 店員著火衝出、遊客逃命

鹿港老街才剛開幕半個多月的美食店今天驚傳火災，火勢相當猛烈，火勢延燒到隔壁2戶店面，老街煙霧迷漫。（民眾提供）

2025/04/20 17:26

〔記者湯世名／彰化報導〕轟！彰化縣鹿港老街一棟才剛開幕半個多月的特色美食店，今天（20日）下午驚傳火災，火勢相當猛烈，店員身上著火衝出，火勢延燒到隔壁2戶店面，消防人員拉水線灌救，由於適逢假日遊客相當多，不少遊客都奔跑疏散，該名店員輕微燒燙傷，火勢在半個小時後撲滅，起火原因釐清中。

彰化縣消防局今天下午3點多接獲民眾報案指出，鹿港鎮民生路老街一家美食店發生瓦斯外洩引發大火，消防局派出彰化、鹿港、福興等消防分隊26名消防員與16輛消防車趕往現場。

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由於今天適逢假日，老街內的遊客相當多，火災發生後老街濃煙密布，不少人被嗆得受不了，立即進行疏散，但也有遊客在其他小吃攤點了餐，顧不得附近正在發生火災，還是等到拿到餐點後才趕緊逃離現場。

消防人員抵達現場後立即部署水線灌救，過程中美食店火勢還延燒到隔壁的2間店面；傳出1名店員身體著火衝出火場，受到輕微燒燙傷，所幸無生命危險，送往鹿港基督教醫院治療。火勢在半個小時後撲滅，傳出這處美食店才剛開幕半個多月，消防局研判疑為使用瓦斯不慎引燃火災，起火原因已由消防人員釐清中。

鹿港老街才剛開幕半個多月的美食店今天驚傳火災，延燒到隔壁兩戶店面，消防員搶救。（圖由消防局提供）

鹿港老街才剛開幕半個多月的美食店今天驚傳火災，撲滅後燒得面目全非。（民眾提供）

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