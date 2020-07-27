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    軍情動態》伊朗向美示威 荷莫茲海峽部署仿航艦靶船

    伊朗與美國情勢緊張之際，伊朗近日在全球貿易的戰略區域荷莫茲海峽放置一艘模擬航艦的船隻，雖伊朗當局對此沒有任何回應，外界認為這是伊朗的伊斯蘭革命衛隊用來實彈演習的靶船，藉以向美國示威。（路透）

    伊朗與美國情勢緊張之際，伊朗近日在全球貿易的戰略區域荷莫茲海峽放置一艘模擬航艦的船隻，雖伊朗當局對此沒有任何回應，外界認為這是伊朗的伊斯蘭革命衛隊用來實彈演習的靶船，藉以向美國示威。（路透）

    2020-07-27 19:36:31

    〔即時新聞／綜合報導〕在伊朗與美國情勢緊張之際，伊朗近日在全球貿易的戰略區域荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）部署一艘模擬航艦的船隻，雖伊朗當局對此沒有任何回應，外界認為這是伊朗的伊斯蘭革命衛隊用來實彈演習的靶船，藉以向美國示威。

    根據《美聯社》報導，美商衛星公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）在今（27日）公布1張26日拍攝的衛星照片，影像顯示有艘拖船從伊朗的港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）將這艘仿航艦的靶船拖入海峽後，另一艘伊朗的快艇隨後跟入。

    根據馬薩爾科技所拍的衛星照顯示，這艘仿航艦的靶船長約200公尺、寬約50公尺，而甲板上還設置16架飛機模型，這艘模型與伊朗在2015年的「第9位大先知」（Great Prophet 9）實彈演習所用的假航艦很像；當時伊朗用廢棄油輪改裝成航艦靶船，先是出動上百艘快艇用機槍、火箭與飛彈發動攻擊後，最後再用陸基飛彈徹底擊沉航艦靶船。

    荷莫茲海峽是全球的經濟命脈之一，世界3分之1的液化天然氣與20%的石油通過海峽對外運輸，國際貿易重要的戰略要地，而美國海軍核動力航空母艦「尼米茲號」（CVN-68）打擊群已在7月24日抵達中東地區，目前不確定是否已通過荷莫茲海峽；據推測，很可能是伊朗為針對美軍戰機F15在敘利亞上空攔截伊朗的航空公司「馬漢航空」班機的行為，所做出的不滿反應。

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