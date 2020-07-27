軍情動態》伊朗向美示威 荷莫茲海峽部署仿航艦靶船
〔即時新聞／綜合報導〕在伊朗與美國情勢緊張之際，伊朗近日在全球貿易的戰略區域荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）部署一艘模擬航艦的船隻，雖伊朗當局對此沒有任何回應，外界認為這是伊朗的伊斯蘭革命衛隊用來實彈演習的靶船，藉以向美國示威。
根據《美聯社》報導，美商衛星公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）在今（27日）公布1張26日拍攝的衛星照片，影像顯示有艘拖船從伊朗的港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）將這艘仿航艦的靶船拖入海峽後，另一艘伊朗的快艇隨後跟入。
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根據馬薩爾科技所拍的衛星照顯示，這艘仿航艦的靶船長約200公尺、寬約50公尺，而甲板上還設置16架飛機模型，這艘模型與伊朗在2015年的「第9位大先知」（Great Prophet 9）實彈演習所用的假航艦很像；當時伊朗用廢棄油輪改裝成航艦靶船，先是出動上百艘快艇用機槍、火箭與飛彈發動攻擊後，最後再用陸基飛彈徹底擊沉航艦靶船。
荷莫茲海峽是全球的經濟命脈之一，世界3分之1的液化天然氣與20%的石油通過海峽對外運輸，國際貿易重要的戰略要地，而美國海軍核動力航空母艦「尼米茲號」（CVN-68）打擊群已在7月24日抵達中東地區，目前不確定是否已通過荷莫茲海峽；據推測，很可能是伊朗為針對美軍戰機F15在敘利亞上空攔截伊朗的航空公司「馬漢航空」班機的行為，所做出的不滿反應。