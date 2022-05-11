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    俄軍渙散 傳官比兵厭戰

    傳入侵烏克蘭的俄國部隊軍心渙散、士氣低落。（美聯社資料照）

    傳入侵烏克蘭的俄國部隊軍心渙散、士氣低落。（美聯社資料照）

    2022/05/11 15:28

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國《國會山莊報》（The Hill）報導，俄羅斯入侵烏克蘭進入第3月，一位美國高層國防官員表示，俄軍對烏克蘭東部的新攻勢未取得任何重大進展，部分原因是士氣低落和一些部隊「拒絕服從命令」，而軍官抗命、厭戰的情況，甚至比基層士兵嚴重。

    該官員說：「我們仍然看到有關部隊士氣低落的傳聞，實際上是軍官，他們拒絕服從命令和行動，從領導角度來看，指揮和控制並不健全。」

    他指出，一些俄軍中階軍官，要麼拒絕服從命令，要麼「沒有像你期望軍官服從的那樣迅速服從命令。」

    自上個月俄軍對烏東發動新攻勢以來，一直在努力在頓巴斯地區取得重大進展。這位官員說，除了處理自2月24日開戰以來一直存在的士氣低落問題外，克里姆林宮還在春天泥濘的路途中移動武器和裝備。

    這位官員稱，儘管如此，莫斯科仍繼續向烏克蘭派遣營級戰術群（Battalion Tactical Group，BTG），該國目前有97個BTG投入烏克蘭戰事，多於上月底的92個。每個BTG通常由大約700到800名士兵組成。

    此前據《紐約時報》4日報導，自從莫斯科入侵烏克蘭以來，美國提供的情報已協助烏克蘭軍方鎖定數名親赴前線的俄國將領，而西方官員在3月間曾止出，軍心渙散、士氣低落，是俄羅斯將領必須親赴前線的理由。

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