影片曝光！ 亞速營女兵鋼鐵廠內唱歌 砲火聲中展現堅忍一面

倚靠在牆上唱歌的亞速營女兵。（圖擷取自@ukraine_world推特）

2022/05/11 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，俄軍持續圍攻烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal），廠內的亞速營寧死不屈奮勇抵抗，有段亞速營女兵在廠內唱歌的影片在推特上流傳，感動許多網友。

推特帳號「@ukraine_world」在推特PO出了一段影片，可以看到影片中有位烏克蘭女兵倚靠在牆上，她面露微笑地唱著歌，旁邊還有士兵拿著步槍彈空氣吉他，接著有越來越多的士兵們一起合唱，在唱歌的過程中還聽到疑似有砲擊的聲音傳出，該帳號在推文中表示「亞速的防衛者們唱歌，展現英勇、幽默、人性化的一面。」

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亞速營昨日在官方社群平台貼出至今仍堅守據點的傷兵照片，指出鋼鐵廠地下設施內的傷兵在無法兼顧衛生的狀況下，傷口只能用未完全消毒的繃帶或其他布條包紮，藥物、食物都已宣告短缺，呼籲亟需人道救援。

亞速鋼鐵廠的中尉指揮官薩摩連科（Illya Samoilenko）日前受訪時表示，被敵人俘虜就等同於死亡，不過，他鬥志昂揚地說：「我們的命算不了什麼，戰鬥代表一切。」

Azovstal defenders singing songs. Heroic, humourous, humane pic.twitter.com/evnd6DV4id — UkraineWorld （@ukraine_world） May 10, 2022

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