為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    影片曝光！烏軍第59機步旅襲擊俄軍火砲陣地 濃煙與火光沖天

    烏軍命中俄軍的火砲陣地。（圖擷取自@RALee85 推特）

    烏軍命中俄軍的火砲陣地。（圖擷取自@RALee85 推特）

    2022/05/11 12:31

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，俄軍以飛彈、火箭等軍武設備無差別轟炸烏克蘭，造成許多無辜的烏克蘭民眾受到牽連，有段烏軍第59機步旅襲擊俄軍的炮兵陣地的影片在推特流出。

    美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）在推特po出一段影片，可以看到在一片空曠的空地上有俄軍的陣地，接著這個陣地被烏軍陸續轟炸，白色的濃煙與火光在高空中看得一清二楚，李在推文中表示「烏軍第59機步旅的影片顯示，俄軍的D-30和Msta-B火砲陣地遭到襲擊。」

    網友們看到貼文後紛紛留言「太準啦，竟然命中同一個標記位置3次」、「不知道上面的獸人死了幾隻」、「保持這氣勢吧」、「對我來說，俄羅斯的火砲是他們的主力之一，希望能減少更多的火砲」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏東最新戰果！ 擊退俄軍12次進攻 擊落1架MI-24直升機
    2022/05/11 12:00

    烏東最新戰果！ 擊退俄軍12次進攻 擊落1架MI-24直升機
    曾策劃毒殺俄前特務！普廷改派「格魯烏」負責人接手對烏情蒐
    2022/05/11 11:46

    曾策劃毒殺俄前特務！普廷改派「格魯烏」負責人接手對烏情蒐

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    阿Q？ 俄媒被要求改變宣傳方向 稱「俄羅斯對抗歐盟與北約」
    2022/05/11 11:10

    阿Q？ 俄媒被要求改變宣傳方向 稱「俄羅斯對抗歐盟與北約」
    烏軍第81空降旅擊退俄軍襲擊 擄獲摧毀多輛裝甲車
    2022/05/11 10:18

    烏軍第81空降旅擊退俄軍襲擊 擄獲摧毀多輛裝甲車

    「誠實服務」獲肯定 成就最強創業平台
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播