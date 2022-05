影片曝光！烏軍第59機步旅襲擊俄軍火砲陣地 濃煙與火光沖天

2022/05/11 12:31

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,俄軍以飛彈、火箭等軍武設備無差別轟炸烏克蘭,造成許多無辜的烏克蘭民眾受到牽連,有段烏軍第59機步旅襲擊俄軍的炮兵陣地的影片在推特流出。

美國智庫外交政策研究所(FPRI)專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃.李(Rob Lee)在推特po出一段影片,可以看到在一片空曠的空地上有俄軍的陣地,接著這個陣地被烏軍陸續轟炸,白色的濃煙與火光在高空中看得一清二楚,李在推文中表示「烏軍第59機步旅的影片顯示,俄軍的D-30和Msta-B火砲陣地遭到襲擊。」

網友們看到貼文後紛紛留言「太準啦,竟然命中同一個標記位置3次」、「不知道上面的獸人死了幾隻」、「保持這氣勢吧」、「對我來說,俄羅斯的火砲是他們的主力之一,希望能減少更多的火砲」。

Video from Ukraine's 59th Motorized Brigade showing artillery strikes reportedly on Russian Msta-S and D-30 howitzers.https://t.co/wWg7y0LbOw pic.twitter.com/ztVYhC23io