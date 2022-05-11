影片曝光！烏軍第59機步旅襲擊俄軍火砲陣地 濃煙與火光沖天

烏軍命中俄軍的火砲陣地。（圖擷取自@RALee85 推特）

2022/05/11 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，俄軍以飛彈、火箭等軍武設備無差別轟炸烏克蘭，造成許多無辜的烏克蘭民眾受到牽連，有段烏軍第59機步旅襲擊俄軍的炮兵陣地的影片在推特流出。

美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）在推特po出一段影片，可以看到在一片空曠的空地上有俄軍的陣地，接著這個陣地被烏軍陸續轟炸，白色的濃煙與火光在高空中看得一清二楚，李在推文中表示「烏軍第59機步旅的影片顯示，俄軍的D-30和Msta-B火砲陣地遭到襲擊。」

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網友們看到貼文後紛紛留言「太準啦，竟然命中同一個標記位置3次」、「不知道上面的獸人死了幾隻」、「保持這氣勢吧」、「對我來說，俄羅斯的火砲是他們的主力之一，希望能減少更多的火砲」。

Video from Ukraine's 59th Motorized Brigade showing artillery strikes reportedly on Russian Msta-S and D-30 howitzers.https://t.co/wWg7y0LbOw pic.twitter.com/ztVYhC23io — Rob Lee （@RALee85） May 10, 2022

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