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    烏清理俄軍陣地 竟發現洗衣機矗立戰場

    烏軍在俄軍陣地發現洗衣機。（圖擷取自@nexta_tv推特）

    烏軍在俄軍陣地發現洗衣機。（圖擷取自@nexta_tv推特）

    2022/05/11 13:47

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，雖然烏軍從俄軍手上陸續收復被佔領的國土，但還有後續的清理工作要進行，否則烏國民眾很難回到以往的生活中，有消息指出，烏軍在清理前線的戰場時，發現一台俄軍洗劫的洗衣機遺留在場。

    東歐網媒《NEXTA》在官方推特PO出一段影片，可以看到烏克蘭士兵正在清理俄軍的陣地，地上有許多廢棄輪胎、褲子、衣服等垃圾，突然有一台白色的洗衣機出現在戰場上，該帳號在推文中表示「俄羅斯佔領者將偷來的洗衣機帶到戰場，烏克蘭士兵在俄軍陣地發現它時很驚訝。」

    網友們看到推文後紛紛留言「他們可能不知道洗衣機要插電才能用吧」、「這證明了俄羅斯士兵他們的生活有多貧困」、「附近還有衣服褲子，難道要拿來洗衣服？」、「這很難攜帶吧，偷這幹嘛？」。

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