烏清理俄軍陣地 竟發現洗衣機矗立戰場

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭,雖然烏軍從俄軍手上陸續收復被佔領的國土,但還有後續的清理工作要進行,否則烏國民眾很難回到以往的生活中,有消息指出,烏軍在清理前線的戰場時,發現一台俄軍洗劫的洗衣機遺留在場。

東歐網媒《NEXTA》在官方推特PO出一段影片,可以看到烏克蘭士兵正在清理俄軍的陣地,地上有許多廢棄輪胎、褲子、衣服等垃圾,突然有一台白色的洗衣機出現在戰場上,該帳號在推文中表示「俄羅斯佔領者將偷來的洗衣機帶到戰場,烏克蘭士兵在俄軍陣地發現它時很驚訝。」

網友們看到推文後紛紛留言「他們可能不知道洗衣機要插電才能用吧」、「這證明了俄羅斯士兵他們的生活有多貧困」、「附近還有衣服褲子,難道要拿來洗衣服?」、「這很難攜帶吧,偷這幹嘛?」。

#Russian occupiers take washing machines stolen from Ukrainians into battle#Ukrainian defenders were surprised to find it in a field at Russian positions. pic.twitter.com/x7epP1bDI7