烏東最新戰果！ 擊退俄軍12次進攻 擊落1架MI-24直升機

烏軍再次在烏東戰場對俄軍造成重創。（路透）

2022/05/11 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄軍現在將重心擺在烏克蘭東部、南部地區，但烏軍奮勇作戰，讓俄軍損失慘重久攻不下，有消息指出在5月10日烏東戰場，烏軍擊退了俄軍12次攻勢，並造成俄軍多種軍備損失。

烏克蘭聯合部隊特遣部隊（Joint Forces Task Force）在官方粉專po文表示，5月10日這一天，烏軍擊退了頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）的俄軍12次進攻，並摧毀了俄軍19輛裝甲車、12輛戰車、7輛軍車、4門火砲、2輛特種工程車，防空部隊則擊落了1架MI-24直升機與3架鷹-10（Orlan-10）無人機。

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此外，俄軍目前從頓內茨克和盧甘斯克等被占領地區向北派出約500名士兵，進入哈爾科夫周邊地帶。哈爾科夫地方官員10日表示，俄軍被派往此地是為了加強俄烏邊境的補給線，目前俄軍正朝重要補給基地庫皮揚斯克（Kupyansk）撤退，烏軍從俄軍手中奪回哈爾科夫（Kharkiv）北部和東北部的多個村莊，並持續朝烏俄邊境推進，同時也威脅了俄軍補給線。

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