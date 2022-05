俄「勝利日」不給普廷面子！ 他舉海報抗議「為你們感到羞恥」

2022/05/09 22:26

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯今(9日)在首都莫斯科紅場舉行「勝利日」閱兵,紀念在二戰中擊敗納粹德國,沒想到俄國第三大城新西伯利亞市(Novosibirsk)竟有一名男子拿著抗議海報,隨後遭到警方逮捕。

綜合外媒報導,就在莫斯科舉行「勝利日」閱兵這天,一名在新西伯利亞市參與勝利日「不朽軍團」遊行的男子薩爾特夫斯基(Vladimir Saltevsky),在遊行過程中拿出寫有「我為你們感到羞恥,子孫們!我們為和平而奮鬥,但你們卻選擇戰爭」的海報,抗議俄羅斯入侵烏克蘭。

薩爾特夫斯基隨後遭當地警方逮捕,並被指控其行為抹黑俄羅斯軍隊,幸好最後在律師的協助下已被釋放。

In #Novosibirsk, a man was arrested for a poster stating: "I am ashamed of you, grandchildren. We fought for peace, you chose war". pic.twitter.com/VJlX4MhtOn