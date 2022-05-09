俄「勝利日」不給普廷面子！ 他舉海報抗議「為你們感到羞恥」

俄羅斯今在莫斯科紅場舉行「勝利日」閱兵，一名在新西伯利亞市參與勝利日「不朽軍團」遊行的男子則高舉抗議海報。（圖取自推特）

2022/05/09 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今（9日）在首都莫斯科紅場舉行「勝利日」閱兵，紀念在二戰中擊敗納粹德國，沒想到俄國第三大城新西伯利亞市（Novosibirsk）竟有一名男子拿著抗議海報，隨後遭到警方逮捕。

綜合外媒報導，就在莫斯科舉行「勝利日」閱兵這天，一名在新西伯利亞市參與勝利日「不朽軍團」遊行的男子薩爾特夫斯基（Vladimir Saltevsky），在遊行過程中拿出寫有「我為你們感到羞恥，子孫們！我們為和平而奮鬥，但你們卻選擇戰爭」的海報，抗議俄羅斯入侵烏克蘭。

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薩爾特夫斯基隨後遭當地警方逮捕，並被指控其行為抹黑俄羅斯軍隊，幸好最後在律師的協助下已被釋放。

In #Novosibirsk, a man was arrested for a poster stating: "I am ashamed of you, grandchildren. We fought for peace, you chose war". pic.twitter.com/VJlX4MhtOn — NEXTA （@nexta_tv） May 9, 2022

В Новосибирске на шествии «Бессмертного полка» полиция задержала Владимира Салтевского.



Ему хотят вменить новую статью об отождествлении действий руководства СССР с действиями нацистской Германии.https://t.co/nrgWXk7mSs pic.twitter.com/PARHxe3Rzm — ОВД-Инфо （@OvdInfo） May 9, 2022

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