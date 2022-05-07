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    焦黑廢鐵！俄最新主戰車T-90M被打爆 烏軍公布近距離影片

    烏軍媒體今公布近距離拍攝的影片，證實俄軍Т-90М主戰車已成為一團廢鐵。（圖取自《Мілітарний》推特）

    烏軍媒體今公布近距離拍攝的影片，證實俄軍Т-90М主戰車已成為一團廢鐵。（圖取自《Мілітарний》推特）

    2022/05/07 22:40

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯最精銳的主力戰車Т-90М（突破），近日投入烏克蘭戰場，被視為俄軍一大利器，沒想到卻在哈爾科夫附近首次被烏軍打爆，成為一大塊焦黑廢鐵。如今烏軍媒體也公布近距離拍攝的影片，證實俄軍Т-90М主戰車已成為一團廢鐵。

    烏克蘭軍事記者近日在推特發布相關照片，顯示一輛T-90M戰車在烏國第二大城哈爾科夫附近被烏軍擊毀，變成一大塊焦黑的廢鐵，據稱是這種俄國最先進戰車首次證實在烏克蘭戰場報銷。

    而今（7）日烏克蘭軍方媒體《Мілітарний》也在官方推特上公布一段影片指出，「這就是在哈爾科夫地區摧毀的最新俄羅斯主戰車Т-90М」，影片中可見，這輛Т-90М被炸得慘不忍睹，整輛戰車全毀成了一堆廢鐵，車上零件散落一地，俄軍損失慘重。

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