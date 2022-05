二戰「勝利日」華沙獻花 俄羅斯駐波蘭大使被潑紅漆

2022/05/09 20:37

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯駐波蘭大使安德烈耶夫(Sergey Andreyev)今(9日)到華沙「蘇軍戰士墓」獻花,紀念第二次世界大戰擊敗納粹德國(Nazi Germany)的「勝利日」,不料卻遭遇群眾包圍抗議,還被潑了一身紅漆,相當難堪,他事後向俄國官媒透露,將向波蘭政府提出正式抗議。

綜合外媒報導,安德烈耶夫今在華沙「蘇軍戰士墓」舉行的獻花儀式上遭大批民眾包圍抗議,眾人高舉寫著「你是納粹主義的面孔」、「拯救馬立波」、「拯救亞速鋼鐵廠」以及「普廷是戰犯」等標語抗議,過程中安德烈耶夫遭抗議民眾潑灑紅漆,最後在警察的陪同下狼狽地離開現場。

請繼續往下閱讀...

安德烈耶夫事後向俄國官媒《俄羅斯衛星通訊社》(Sputnik)表示,大使館將就其在華沙「蘇軍戰士墓」遇襲一事提出抗議:「我們將提出正式抗議,雖然我認為,波蘭當局已獲知我們的計劃。當他們不建議我們舉行更廣泛的活動時,我們聽取了意見,沒有加劇局勢。」

In #Poland, #Russian Ambassador Sergey Andreyev was the #target of an #attack when he went to lay #flowers on Monday at the #graves of #Soviet soldiers at a military #cemetery in #Warsaw. pic.twitter.com/WjlrR9dFIM