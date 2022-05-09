二戰「勝利日」華沙獻花 俄羅斯駐波蘭大使被潑紅漆

俄羅斯駐波蘭大使安德烈耶夫今向華沙「蘇軍戰士墓」獻花時遇襲，遭民眾群起包圍抗議，還被潑灑一身紅油漆，處境相當難堪。（圖取自推特）

2022/05/09 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯駐波蘭大使安德烈耶夫（Sergey Andreyev）今（9日）到華沙「蘇軍戰士墓」獻花，紀念第二次世界大戰擊敗納粹德國（Nazi Germany）的「勝利日」，不料卻遭遇群眾包圍抗議，還被潑了一身紅漆，相當難堪，他事後向俄國官媒透露，將向波蘭政府提出正式抗議。

綜合外媒報導，安德烈耶夫今在華沙「蘇軍戰士墓」舉行的獻花儀式上遭大批民眾包圍抗議，眾人高舉寫著「你是納粹主義的面孔」、「拯救馬立波」、「拯救亞速鋼鐵廠」以及「普廷是戰犯」等標語抗議，過程中安德烈耶夫遭抗議民眾潑灑紅漆，最後在警察的陪同下狼狽地離開現場。

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安德烈耶夫事後向俄國官媒《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik）表示，大使館將就其在華沙「蘇軍戰士墓」遇襲一事提出抗議：「我們將提出正式抗議，雖然我認為，波蘭當局已獲知我們的計劃。當他們不建議我們舉行更廣泛的活動時，我們聽取了意見，沒有加劇局勢。」

Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev, Polonya’daki Sovyet askerleri anıtında düzenlenen Zafer Günü töreninde kırmızı boyalı saldırıya uğradı. pic.twitter.com/OZQQGEf0GC — ???????????????????????????????????????? （@HamdiCelikbas） May 9, 2022

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