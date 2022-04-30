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    美日防長5/4會晤 聚焦中國、俄烏與防衛合作

    日本防衛大臣岸信夫5月將訪問華府，預計5月4日與美防長奧斯汀會晤。（歐新社資料照）

    日本防衛大臣岸信夫5月將訪問華府，預計5月4日與美防長奧斯汀會晤。（歐新社資料照）

    2022/04/30 07:08

    〔中央社〕美國國防部今天宣布，日本防衛大臣岸信夫5月上旬將訪問華府，預計於5月4日與美防長奧斯汀會晤。兩人會談重點將囊括俄烏情勢、中國、北韓與雙邊防衛合作。

    美國國防部發言人柯比（John Kirby）今天在媒體例行簡報會上宣布，岸信夫5月3日至5月6日將訪美，預計5月4日與奧斯汀（Lloyd Austin）會晤。

    柯比表示，美日防長會談議程將包括烏克蘭，美方很感謝日本出席本週稍早在德國西南部蘭斯坦（Ramstein）召開、逾40國參與的援烏抗俄峰會。此外，雙方也會觸及中國、北韓，以及能強化威嚇力與美日聯盟回應能力的防衛合作計畫。

    柯比指出，訪美期間，岸信夫也計劃參訪美國飛彈防禦署（Missile Defense Agency）與美國網戰司令部（U.S. Cyber Command），與美方就彈道防衛與網路合作交換意見。

    有媒體詢問，奧斯汀與岸信夫是否會談論維繫台灣海峽和平與穩定的具體步驟。柯比未正面回應，僅強調中國議題勢必會在議程上，美方會於會後公布完整會議摘要。

    美日防長與外長1月6日曾透過視訊方式舉行「2+2會談」，雙方會後發表1600多字聯合聲明，誓言合作嚇阻中國破壞區域穩定行徑，並會在必要時做出回應。聲明也強調台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題。

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