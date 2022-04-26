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    烏俄戰進入關鍵期 美防長邀集40多國會談烏克蘭防務

    美國防部長奧斯汀26日在德國拉姆施泰因美軍基地主持烏克蘭防務會談。（美聯社）

    美國防部長奧斯汀26日在德國拉姆施泰因美軍基地主持烏克蘭防務會談。（美聯社）

    2022/04/26 18:56

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）25日訪問烏克蘭首都基輔後，週二（26日）邀集40多國，在德國的美國空軍基地舉行烏克蘭防務會談，討論如何確保烏國強國土安全和主權獨立。

    根據《路透》報導，奧斯汀結束與烏總統澤倫斯基會面的行程後，隨即前往美軍在德國萊茵蘭-伐爾茲州（Rheinland-Pfalz）的「拉姆施泰因空軍基地」（Ramstein Air Base），主持這場烏克蘭防務會談，會議邀請40多國參與。雖然《路透》和美國防部未透露名單，但據信，北約成員國和「價值觀與美國相近」的國家都受邀，

    美國參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）指出，此次會談重點在協調和同步對烏克蘭的安全援助，包括重型武器、防禦系統、彈藥等等，「在俄羅斯軍隊強攻烏東頓巴斯之際，接下來幾週非常關鍵，烏克蘭需要各國持續的支持才能在戰場上取得勝利，這就是此次會議的真正目的。」

    五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，這次會談除了討論俄軍在烏東的最新戰場評估、烏軍軍需之外，還將討論烏國戰後的國防需求。

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