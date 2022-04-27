為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄天然氣工業銀行副總裁加入烏國土防衛隊 稱：願用一生贖罪

    俄羅斯天然氣工業銀行副總裁沃洛波夫（Igor Volobuev）逃到烏克蘭，加入國土防衛部隊。（圖擷取自The Insider YouTube）

    俄羅斯天然氣工業銀行副總裁沃洛波夫（Igor Volobuev）逃到烏克蘭，加入國土防衛部隊。（圖擷取自The Insider YouTube）

    2022/04/27 16:12

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，俄軍對烏克蘭無辜民眾的種種暴行，不只西方各國看不下去，連俄羅斯國內都有反戰示威遊行，有消息傳出，俄羅斯天然氣工業銀行副總裁沃洛波夫（Igor Volobuev）已逃到烏克蘭，並且加入國土防衛部隊。

    綜合外媒報導，沃洛波夫的國籍是烏克蘭，出生在蘇梅地區的阿克提卡（Akhtyrka），他表示「我再也無法旁觀俄羅斯對我的祖國做了什麼，我想洗刷我俄羅斯的過去，待在烏克蘭並為此贖罪，直到烏克蘭勝利。」

    沃洛波夫自稱從2004年就想搬回烏克蘭了，但當時有家庭因素讓他無法這麼做，他指控俄羅斯的侵略行為是戰爭罪，「這是普廷、俄羅斯政府乃至俄羅斯人民的罪行，殺害烏克蘭人、強姦婦女、掠奪財物的是俄羅斯人民，我雖生為烏克蘭人，但我在俄羅斯住了18年，我有雙重責任，我為此感到羞愧，將會用一生贖罪。」

    沃洛波夫評論了前克里姆林宮官員、俄羅斯天然氣工業銀行前總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）一家的慘案，他認為阿瓦耶夫因為知道了一些事情，所以「被自殺」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏國防副部長：開戰至今俄軍已射1300枚飛彈 是俄庫存量一半
    2022/04/27 15:06

    烏國防副部長：開戰至今俄軍已射1300枚飛彈 是俄庫存量一半
    烏軍再反擊？俄佛羅尼斯鎮發生2起爆炸
    2022/04/27 13:58

    烏軍再反擊？俄佛羅尼斯鎮發生2起爆炸

    詹惟中登玉山險斷腿 靠一招自救
    美國秘密提供詳細情報 助烏軍擊落載數百名俄軍運輸機
    2022/04/27 13:24

    美國秘密提供詳細情報 助烏軍擊落載數百名俄軍運輸機
    「我們為了什麼而活或死？」 芬蘭網友這張照片感動很多人
    2022/04/27 11:55

    「我們為了什麼而活或死？」 芬蘭網友這張照片感動很多人

    建築也可以SGS認證？ 新莊這案規格高
    又一捷報！烏軍襲擊俄軍蛇島據點 摧毀Strela-10防空系統
    2022/04/27 10:31

    又一捷報！烏軍襲擊俄軍蛇島據點 摧毀Strela-10防空系統
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播