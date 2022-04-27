俄天然氣工業銀行副總裁加入烏國土防衛隊 稱：願用一生贖罪

俄羅斯天然氣工業銀行副總裁沃洛波夫（Igor Volobuev）逃到烏克蘭，加入國土防衛部隊。（圖擷取自The Insider YouTube）

2022/04/27 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，俄軍對烏克蘭無辜民眾的種種暴行，不只西方各國看不下去，連俄羅斯國內都有反戰示威遊行，有消息傳出，俄羅斯天然氣工業銀行副總裁沃洛波夫（Igor Volobuev）已逃到烏克蘭，並且加入國土防衛部隊。

綜合外媒報導，沃洛波夫的國籍是烏克蘭，出生在蘇梅地區的阿克提卡（Akhtyrka），他表示「我再也無法旁觀俄羅斯對我的祖國做了什麼，我想洗刷我俄羅斯的過去，待在烏克蘭並為此贖罪，直到烏克蘭勝利。」

請繼續往下閱讀...

沃洛波夫自稱從2004年就想搬回烏克蘭了，但當時有家庭因素讓他無法這麼做，他指控俄羅斯的侵略行為是戰爭罪，「這是普廷、俄羅斯政府乃至俄羅斯人民的罪行，殺害烏克蘭人、強姦婦女、掠奪財物的是俄羅斯人民，我雖生為烏克蘭人，但我在俄羅斯住了18年，我有雙重責任，我為此感到羞愧，將會用一生贖罪。」

沃洛波夫評論了前克里姆林宮官員、俄羅斯天然氣工業銀行前總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）一家的慘案，他認為阿瓦耶夫因為知道了一些事情，所以「被自殺」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法