烏軍再反擊？俄佛羅尼斯鎮發生2起爆炸

2022/04/27 13:58

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,烏軍由初期奮勇抵抗俄軍的攻勢,到現在會開始攻擊俄羅斯邊境城市的戰略地點,一步一步取得各種戰果,稍早有消息傳出,俄羅斯邊境城市別爾哥羅德(Belgorod)發生數次爆炸,如今又有消息指出俄國另一城鎮佛羅尼斯(Voronezh)發生2起爆炸。

綜合外媒報導,庫爾斯克的州長證實了這消息,他在通訊軟體Telegram上表示「今天夜裡,庫爾斯克的州民聽到了爆炸聲,根據初步消息,防空系統仍然運作中,目前無人傷亡,相關細節正在了解中。」

俄羅斯媒體也證實俄羅斯別爾哥羅德與庫爾斯克(Kurskaya)州的在當地時間凌晨3點至3點30分之間,發生了一系列的爆炸事件,別爾哥羅德省長格拉德科夫(Vyacheslav Gladkov)對此表示他初步接獲通報的消息指出,別爾哥羅德省內的老涅利多夫卡鎮(Staraya Nelidovka)的彈藥庫,發生了起火的狀況,當地的監視器拍下了疑似俄軍防空系統反擊空中目標的畫面,目前並未傳出有平民傷亡。

The governor of Belgorod said there is a fire at an ammunition depot near Staraya Nelidovka. A CCTV video shows a flash in the sky, possibly from anti-aircraft missiles. https://t.co/g4MTJQln8Z pic.twitter.com/COAwBRRJoX

Drone strikes of #Ukrainian Armed Forces at ammunition depots of #Russian Armed Forces in #Russia continued till this morning. As you can see in this footage from Voronezh region, an air defense system launched a surface-to-air missile at one of these drones two hours ago. pic.twitter.com/CksnZ9JAAu