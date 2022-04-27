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    又一捷報！烏軍襲擊俄軍蛇島據點 摧毀Strela-10防空系統

    烏軍昨日襲擊俄軍的蛇島據點。（圖擷取自@ua_industrial 推特）

    烏軍昨日襲擊俄軍的蛇島據點。（圖擷取自@ua_industrial 推特）

    2022/04/27 10:31

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，俄軍將重心轉往烏東、烏南地區，兩軍展開激烈的攻防戰，有消息指出，烏克蘭軍隊襲擊了俄軍蛇島的據點，俄軍損失了防空系統與多名士兵陣亡。

    綜合外媒報導，烏克蘭南部作戰司令部表示，在黑海地區烏軍對蛇島的俄軍據點造成了破壞，烏軍摧毀了俄軍Strela-10防空系統、擊殺了多名俄兵，具體數字還在清點中。

    司令部補充，儘管昨日敖德薩西南方的德涅斯特河橋梁遭到俄軍飛彈襲擊，交通目前受到中斷，但所幸無人傷亡，目前正在搶修中。

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