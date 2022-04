普廷真有病？侵烏前就有症狀 2月公開場合手抖急縮畫面曝光

2022/04/27 09:16

〔即時新聞/綜合報導〕全球聚焦烏俄衝突,俄總統普廷自然成為各界關注焦點。近期的公開場合中,普廷被發現出現手抖、坐姿怪異等現象,遭指可能有帕金森氏症或其他嚴重疾病。如今再有影片顯示,普廷似乎在對烏侵略前就有類似症狀。

綜合外媒報導,普廷2月18日在克里姆林宮接見白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)。他在等待後者入廳時,右手突然猛烈抖動,隨即把手伸進身體緩解。此外,在與盧卡申科對談時,普廷雙手輪流抓著椅子握把。相同動作可見21日他與國防長紹伊古(Sergei Shoigu)的會面,12分鐘的會議右手緊抓桌角邊緣且坐姿怪異。

此外,普廷日前參加莫斯科東正教救世主大教堂復活節彌撒儀式時,再被拍到他一再咬唇、晃動身體等似相當不安、不穩和失神分心的畫面。

對於近期有關普廷健康惡化的傳言,克里姆林宮一概否認。

Many suspected it after his weird meeting sign Shoigu, during which he held on to the table for 13 minutes.



This is probably the clearest video of something being wrong with Putin’s health.



Look at his leg & hand tremors!



Any doctor out there willing to weigh in?



Parkinson? pic.twitter.com/Vt0TpHtdrF