普廷真有病？侵烏前就有症狀 2月公開場合手抖急縮畫面曝光
〔即時新聞／綜合報導〕全球聚焦烏俄衝突，俄總統普廷自然成為各界關注焦點。近期的公開場合中，普廷被發現出現手抖、坐姿怪異等現象，遭指可能有帕金森氏症或其他嚴重疾病。如今再有影片顯示，普廷似乎在對烏侵略前就有類似症狀。
綜合外媒報導，普廷2月18日在克里姆林宮接見白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。他在等待後者入廳時，右手突然猛烈抖動，隨即把手伸進身體緩解。此外，在與盧卡申科對談時，普廷雙手輪流抓著椅子握把。相同動作可見21日他與國防長紹伊古（Sergei Shoigu）的會面，12分鐘的會議右手緊抓桌角邊緣且坐姿怪異。
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此外，普廷日前參加莫斯科東正教救世主大教堂復活節彌撒儀式時，再被拍到他一再咬唇、晃動身體等似相當不安、不穩和失神分心的畫面。
對於近期有關普廷健康惡化的傳言，克里姆林宮一概否認。
Many suspected it after his weird meeting sign Shoigu, during which he held on to the table for 13 minutes.— Visegrád 24 （@visegrad24） April 24, 2022
This is probably the clearest video of something being wrong with Putin’s health.
Look at his leg & hand tremors!
Any doctor out there willing to weigh in?
Parkinson? pic.twitter.com/Vt0TpHtdrF