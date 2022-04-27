美國秘密提供詳細情報 助烏軍擊落載數百名俄軍運輸機

美國官員表示，美國向烏克蘭分享俄軍的情報，讓烏軍能及時反應。（示意圖/歐新社）

2022/04/27 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，許多西方國家見證了布查大屠殺後，紛紛加大對烏克蘭的援助，有消息指出，美國向烏克蘭提供了俄羅斯飛彈與砲擊的確切時間與位置的詳細情報，使得烏軍有時間做出及時反應。

綜合外媒報導，美國現任與前任的官員表示，在俄羅斯入侵烏克蘭期間，美國向烏軍提供俄軍飛彈及砲擊時間與地點的詳細情報，讓烏軍能將防空系統與戰機迅速撤離被攻擊區域，該官員聲稱這是有史以來，美國與非北約國家進行過最大規模的情報共享。

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這在烏克蘭反抗俄軍起了關鍵的作用，例如戰爭初期烏軍擊落一架載有數百名俄軍的運輸機，這架飛機要飛往基輔的一座機場，但這事件的防空系統與運輸機等相關細節都沒被報導過，因為美國軍方與官員要求全國新聞與廣播業者隱瞞此事的相關細節，否則俄羅斯政府將會關閉一些重要的消息來源。

白宮國家安全委員會發言人霍恩（Emily Horne）在一份聲明中表示「我們定期向在戰場上的烏克蘭人提供及時、詳細的情報，讓他們能保衛國家並避免遭到俄羅斯侵略，我們會持續這樣做」，在美國的情報下，烏軍每天移動防空系統與戰機，這是俄軍遲遲無法建立空中優勢的原因，有位美國現任官員對此表示「俄軍的砲擊實際上是對曾經有防空系統的空地上挖坑。」

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