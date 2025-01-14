受夠遊客干擾+影響收成 北海道美瑛砍掉人氣白樺並木

2023年11月25日拍攝的畫面顯示，遊客為拍攝美瑛白樺並木全景不惜站上馬路。（編譯張沛元攝）

2025/01/14 22:32

〔編譯張沛元／綜合報導〕以丘陵美樹聞名的日本北海道美瑛町，14日一早砍掉一整排頗具人氣的白樺並木，再次凸顯地廣人稀的日本鄉間在平衡觀光收入與觀光公害上的兩難。

根據札幌電視台（STV），被砍掉的是在觀光客間頗具人氣、鄰近當地名樹「七星之木」的一整排白樺並木，總共約有30棵。

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「七星之木」因曾被印在七星香菸包裝上而得名與廣為人知，位於該樹附近的白樺並木則號稱是隱藏版的拍照熱點。

報導中指出，砍樹原因正是近年困擾當地的爆量遊客所帶來的觀光公害。當地農家對於遊客為拍攝並木全景而站上馬路抱怨連連，直呼此舉阻礙交通非常危險，因為該處會有不少曳引機等大型農業機械車進出，農民經過時總擔心會一不小心撞到人。

此外，白樺並木遮蔽日照導致田地作物減產，也是砍樹的原因之一；當地農民在與美瑛町公所協商後，14日上午將整排並木全數砍除。

這並非美瑛町首度因不堪遊客擾民而砍樹。2016年2月，美瑛人氣名樹「哲學之木」就地主受夠因觀光客踐踏農田而將之砍掉。

去年8月的Google街景顯示，日本北海道美瑛名樹「七星之木」（右）旁有一整排白樺並木（左）。（圖擷取自Google街景）

日本札幌電視台14日的新聞畫面顯示，北海道美瑛名樹「七星之木」（左上）旁的白樺並木已全被砍倒。（圖擷取自STV）

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