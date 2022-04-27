美議員警告別在台犯下俄烏戰錯誤 布林肯：確保台灣自衛能力

美國國務卿布林肯。（法新社）

2022/04/27 08:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國參議院外交關係委員會於當地時間26日召開2023財年國務院預算請求審查聽證會，國務卿布林肯在會中提及台灣議題，強調美國支持台灣建立不對稱防禦能力，以阻止中國的潛在侵略。

綜合外媒報導，在會議中，參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）指出，台灣生產的高端半導體在全球有高市占率，假若中國武統台灣，美國也將會受影響，此外共和黨議員里契（Jim Risch）表示，在俄烏戰爭中，美國對烏克蘭太晚才提供安全援助，以此為鑑，美方不能在台灣議題犯下相同錯誤，而且戰爭期間要支援一個島嶼相對困難，美國的援助必須事先到位，里契呼籲加快對台軍售，並利用安全援助協助台灣獲得額外的能力。

請繼續往下閱讀...

布林肯表示，美國政府決心確保台灣擁有一切必要手段，保護自己免受任何潛在的侵略，包括中國單方面破壞現狀的行動，此外美方也透過多種方案因應半導體方面的威脅，維持美國在高端半導體上對中國的技術優勢。

《南華早報》報導，本月早前美國國務院批准一項價值9500萬美元（約新台幣27.2億元）的軍售案，派員加強台灣的愛國者防空系統，這是拜登自去年1月上任以來第三次對台軍售案，在與中國的局勢趨於緊張之際，美國對台軍售大增，美方此舉激怒北京，但根據「台灣關係法」，美國能夠支持台灣建構其防禦能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法