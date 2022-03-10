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    美眾院通過支出法案 禁「不正確標示」台灣領土

    美眾議院今晚通過1.5兆美元的2022財政年度綜合支出法案，其中一項條文禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何「不正確標示」台灣領土的地圖，盼將中國、台灣切割。（路透）

    美眾議院今晚通過1.5兆美元的2022財政年度綜合支出法案，其中一項條文禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何「不正確標示」台灣領土的地圖，盼將中國、台灣切割。（路透）

    2022/03/10 13:41

    〔中央社〕美眾議院今晚通過1.5兆美元的2022財政年度綜合支出法案，其中一項條文禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何「不正確標示」台灣領土的地圖，盼將中國、台灣切割。

    支出法案接下來將送至參議院表決，通過即能送出國會，遞交美國總統拜登（Joe Biden）簽署後生效。

    經過冗長兩黨協商，美國眾議院今天晚間通過長達2700多頁、1.5兆美元（約新台幣42.9兆元）2022財政年度綜合支出法案。其中防衛相關條文以361票贊成、69票反對通過；非安全相關條文則以260票贊成、171票反對通過。

    在國務院撥款部分，法案囊括一項去年7月由共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）、夏波（Steve Chabot）、裴利（Scott Perry）等提出的友台條文微修版，禁止美國行政部門製作、採購或展示任何「不正確標示」台灣領土、社經體系與台灣當局所管理島嶼的地圖。

    條文原先版本明確禁止地圖把台灣畫成中國一部分，去年7月28日被納入「2022財政年度國務院、對外行動和相關計畫撥款法案」，當時獲眾院以217票贊成、212票反對通過。

    帝芬尼當時在眾議院表示，自1970年代開始，美國「一中政策」認知北京所稱台灣是中國一部分的虛假主張，這項「不誠實政策」應被摒棄。他所提出的條文雖無法改變這項政策，但至少能要求美方使用「誠實地圖」。

    國會後來未單獨處理國務院撥款法案，而是將各部會撥款法案集結成眾議院今晚通過的綜合支出法案。

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