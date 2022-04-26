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    美為何漏制裁普廷「秘密的第一夫人」？《華爾街日報》給答案

    卡巴耶娃（右）與普廷（左）的合照。（資料照，路透）

    卡巴耶娃（右）與普廷（左）的合照。（資料照，路透）

    2022/04/26 12:25

    〔即時新聞／綜合報導〕俄國進犯烏克蘭後，西方對普廷身邊的親信、寡頭等制裁，就連他的女兒都受波及，不過，美國卻似乎獨漏有普廷「秘密的第一夫人」（secret first lady）的前奧運體操金牌得主卡巴耶娃（Alina Kabaeva），這讓白宮跳出來澄清，稱不派除制裁她的可能性。

    據英國《BBC》報導，針對美國似乎獨漏制裁卡巴耶娃一事，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）25日回應時指出：「沒有人能夠免於受到我們制裁，我們將繼續對此作出審查」，否認刻意延遲制裁卡巴耶娃。

    莎琪表示：「當然，我們已經批准（制裁）普廷總統，還有他的女兒與最親密的親信，我們將繼續審查，以祭出更多制裁。」

    外界呼籲美國，能制裁這位現年38歲的前奧運金牌得主卡巴耶娃，就像先前針對普廷的兩名成年女兒瑪麗亞（Mariya Putina，或Maria Vladimirovna Vorontsova）和卡特琳娜（Katerina Vladimirovna Tikhonova）一樣。

    據報導，普廷對私生活保密到家的程度廣為人知，他從未承認與卡巴耶娃有任何親密關係，在俄羅斯及外國媒體的描述中，更將她稱為普廷「秘密的第一夫人。」

    《華爾街日報》（The Wall Street Journal）指出，由於擔心普廷會將制裁卡巴耶娃一事，當成是對他自己的人身攻擊，因此，美國官員暫緩對她的制裁，認為此舉恐激化美俄之間的緊張關係。

    美國白宮新聞秘書莎琪。（美聯社）

    美國白宮新聞秘書莎琪。（美聯社）

    俄羅斯前奧運體操金牌得主卡巴耶娃。（資料照，法新社）

    俄羅斯前奧運體操金牌得主卡巴耶娃。（資料照，法新社）

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