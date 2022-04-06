俄國政變推翻普廷可能嗎？專家：若失民心全俄體制都將崩潰

俄羅斯總統普廷，圖為塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）當地建築物牆面的普廷塗鴉牆。（路透）

2022/04/06 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭已進入第6週，先前曾有傳言稱聯邦安全局（FSB）可能發動政變，推翻俄國總統普廷（Vladimir Putin）。而俄國的政治分析家也坦言，普廷已經變成國家的象徵，要是戰爭沒打好，民眾又對他感到失望，那麼國家系統就會崩潰，也會提高政變的風險。

據《基輔獨立報》（The Kyiv Independent ）報導，烏克蘭情報部門聲稱，自普廷發動「侵烏戰爭」後，有人正準備發動政變，推翻普廷總統。

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據報導，對於烏克蘭所釋出的情報，有些人認為，發生政變是不太可能的狀況；另一派人則覺得，有鑑於普廷對烏國發動「史無前例」的入侵行動，因此推翻他繼續掌權，已近乎是「無法避免」的狀況。

報導指出，發動戰爭後，普廷的支持度依然維持在高點，而西方所祭出的制裁行動，也尚未擊垮俄國經濟，因此，在普廷核心圈內的官員，想要推翻他的人並不多，而政變的風險也非常大。

報導分析，倘若「侵烏戰爭」在俄國變得不受主流民意歡迎，加上克里姆林宮（Kremlin）在戰爭中遭遇重大挫敗，那麼政變的可能性就會增加；而經濟惡化加劇，也可能促使「推翻普廷」的劇本上演。

俄國政治分析家奧列甚金（Dmitry Oreshkin）認為，普廷已經成為俄國的象徵，一旦民眾對這個「符號」感到失望，那全國的體制將會崩潰，因為全俄的運作系統都集中在普廷的身上。

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