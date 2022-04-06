為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄國政變推翻普廷可能嗎？專家：若失民心全俄體制都將崩潰

    俄羅斯總統普廷，圖為塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）當地建築物牆面的普廷塗鴉牆。（路透）

    俄羅斯總統普廷，圖為塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）當地建築物牆面的普廷塗鴉牆。（路透）

    2022/04/06 17:41

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭已進入第6週，先前曾有傳言稱聯邦安全局（FSB）可能發動政變，推翻俄國總統普廷（Vladimir Putin）。而俄國的政治分析家也坦言，普廷已經變成國家的象徵，要是戰爭沒打好，民眾又對他感到失望，那麼國家系統就會崩潰，也會提高政變的風險。

    《基輔獨立報》（The Kyiv Independent ）報導，烏克蘭情報部門聲稱，自普廷發動「侵烏戰爭」後，有人正準備發動政變，推翻普廷總統。

    據報導，對於烏克蘭所釋出的情報，有些人認為，發生政變是不太可能的狀況；另一派人則覺得，有鑑於普廷對烏國發動「史無前例」的入侵行動，因此推翻他繼續掌權，已近乎是「無法避免」的狀況。

    報導指出，發動戰爭後，普廷的支持度依然維持在高點，而西方所祭出的制裁行動，也尚未擊垮俄國經濟，因此，在普廷核心圈內的官員，想要推翻他的人並不多，而政變的風險也非常大。

    報導分析，倘若「侵烏戰爭」在俄國變得不受主流民意歡迎，加上克里姆林宮（Kremlin）在戰爭中遭遇重大挫敗，那麼政變的可能性就會增加；而經濟惡化加劇，也可能促使「推翻普廷」的劇本上演。

    俄國政治分析家奧列甚金（Dmitry Oreshkin）認為，普廷已經成為俄國的象徵，一旦民眾對這個「符號」感到失望，那全國的體制將會崩潰，因為全俄的運作系統都集中在普廷的身上。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    哈薩克總統與普廷通話達共識 簽署協議使烏克蘭成為中立國
    2022/04/03 11:45

    哈薩克總統與普廷通話達共識 簽署協議使烏克蘭成為中立國
    「減兵」玩真的？北約前將領：幾乎肯定俄軍「多軸推進」失敗
    2022/03/30 17:22

    「減兵」玩真的？北約前將領：幾乎肯定俄軍「多軸推進」失敗

    吳淡如推薦投資 男主持連喊：跟！
    拜登、普廷會談？ 白宮：「烏俄情勢」降溫才有可能
    2022/03/30 17:06

    拜登、普廷會談？ 白宮：「烏俄情勢」降溫才有可能
    俄情報員：聯邦安全局推翻普廷可能性 每週都在升高
    2022/03/24 12:35

    俄情報員：聯邦安全局推翻普廷可能性 每週都在升高

    Gogoro Supersport 開啟二輪族智駕時代
    敘利亞民兵指揮官「已做好準備援俄」 發揮城市作戰經驗
    2022/03/21 10:47

    敘利亞民兵指揮官「已做好準備援俄」 發揮城市作戰經驗
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播