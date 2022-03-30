「減兵」玩真的？北約前將領：幾乎肯定俄軍「多軸推進」失敗

前北約歐洲盟軍副司令施瑞夫（見圖）指出，俄國宣布減兵的做法，近乎能肯定俄軍「多軸推進」的嘗試已經失敗。（圖擷取自美國智庫大西洋理事會官網）

2022/03/30 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭第35天，儘管雙方於昨（29日）的第5輪談判取得進展，俄方宣布將大幅減少對基輔、切爾尼戈夫（Chernihiv）的軍事行動，但俄方的說法仍讓外界存疑。對此，北約前將領認為，這近乎能肯定俄軍「多軸推進」的嘗試已經失敗。

據英媒《BBC》報導，北約（NATO）前歐洲盟軍副司令施瑞夫（Richard Shirreff）表示，他與大多數人的看法相同，對俄國宣稱將大幅減少對烏國首都基輔、切爾尼戈夫的攻擊行動，深感懷疑。

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施瑞夫表示，俄軍目前的做法，幾乎能夠肯定其在「多軸推進」的嘗試已經失敗，並極可能預告未來將「集中軍力」在另一個區域，他認為，俄軍強化戰敗區的攻擊，已經沒有意義。

施瑞夫提到，他也不排除，這是俄國某種程度的欺騙策略。

施瑞夫接著說：「當俄國總統普廷（Vladimir Putin）還在克里姆林宮（Kremlin）」掌權時，歐洲就不可能有和平」還將普廷稱為「沾著鮮血的獨裁者」（a bloodstained autocrat）。

施瑞夫呼籲，北約必須確保與俄國維持的仍是「冷戰」，而非「熱戰」（hot war，意即使用武力的實際戰爭），其應在各個層面上，都做好戰爭的準備。

施瑞夫補充，若是北約將嚇阻（俄國）進一步的侵犯，提升能力是相當重要的，但他們目前尚未看到NATO提高自衛能力。

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