美國、G7、歐盟加碼制裁俄羅斯 普廷2女兒也遭殃

美國宣布加碼制裁俄羅斯，對象包括普廷公開承認的2個女兒。（美聯社）

2022/04/06 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍在烏克蘭首都基輔近郊城鎮布查（Bucha）犯下的屠殺暴行，再次讓世界震怒，美國、七大工業國組織（G7）與歐盟今天（6日）都宣布加碼制裁俄羅斯，制裁對象包括俄總統普廷（Vladimir Putin）的成年子女、俄國權貴和2家銀行。

綜合外媒報導，在華府指責完俄軍在布查犯下令人髮指的戰爭罪行後，拜登政府6日宣布將凍結東歐地區最大商業銀行「俄羅斯聯邦儲蓄銀行」（Sberbank）與俄國最大私人銀行「阿爾法銀行」（Alfa bank）任何涉及美國金融體系的資產，並禁止美國人與其交易、投資俄國市場。

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針對俄國權貴，美國也延長制裁名單，納入對象包括普廷的成年子女、俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的妻女、俄羅斯安全理事會成員、前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）等人。據悉，普廷目前公開承認的子女是與前妻普京娜（Lyudmila Putina）生下的2個女兒，分別是37歲的瑪麗亞（Maria Vorontsova Putina）和35歲的葉卡捷琳娜（Katerina Tikhonova Putina）。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示，這些措施將成削弱俄羅斯國家權力的關鍵工具，相信會對俄國造成嚴重和直接的傷害，美國將與G7和歐盟持續支持烏克蘭，讓普廷政權付出應有的代價。

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