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    普廷出席東正教復活節彌撒 回應「大牧首」外不發一語

    俄國總統普廷（見圖）24日出席了基督救世主主教座堂所舉辦的復活節彌撒活動。（法新社）

    俄國總統普廷（見圖）24日出席了基督救世主主教座堂所舉辦的復活節彌撒活動。（法新社）

    2022/04/24 14:49

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏交戰已近2個月，先前烏方及外界曾敦促俄羅斯，能在24日東正教復活節的聖週停戰4天，但此提議已遭到拒絕，而俄國總統普廷（Vladimir Putin）本週日出席俄羅斯東正教會（Russian Orthodox Church）復活節彌撒活動時，並未針對相關議題做出回應。

    綜合外媒報導，俄羅斯時間24日，普廷出席了首都莫斯科（Moscow）基督救世主主教座堂（Cathedral of Christ the Saviour）所舉辦的復活節彌撒活動，只見他身穿一席深藍色西裝、白色襯衫，並打上了深紫色的領帶，手持燃燒的紅色蠟燭，參與子夜禮拜。

    據報導，普廷在儀式上，多次用手在自己的胸前，畫出十字架的符號，而當俄國東正教大牧首基里爾（Patriarch Kirill）宣布「耶穌基督」復活之際，普廷與其他在教堂內的信眾，一同回答道：「耶穌基督真的復活了」，除此之外，他不發一語。

    莫斯科本月23日舉辦的一場戶外禮拜活動中，基里爾表示，他希望目前在烏克蘭發生的衝突，能盡快結束，但他並未譴責這場特殊軍事行動；而他力挺俄國介入烏克蘭的立場，已遭烏國及西方國家譴責為侵略行為，這也讓全世界的東正教教會陷入分裂。

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