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    外媒指普廷放棄與烏談和 想掠奪更多烏克蘭領土

    有聽取俄羅斯總統普廷（見圖）談話簡報的知情人士指出，普廷似乎已經放棄透過協議終戰，反而可能將目標轉為佔領更多烏克蘭的領土。（美聯社）

    有聽取俄羅斯總統普廷（見圖）談話簡報的知情人士指出，普廷似乎已經放棄透過協議終戰，反而可能將目標轉為佔領更多烏克蘭的領土。（美聯社）

    2022/04/25 08:21

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭超過2個月，外媒消息指出，有聽取俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）談話簡報的知情人士指出，普廷似乎已經放棄透過協議終戰，反而可能將目標轉為佔領更多烏克蘭的領土。

    據金融時報（Financial Times）報導，有3名曾聽取普廷談話簡報的消息人士指出，俄羅斯上月在烏克蘭戰事受挫時，普廷還一度考慮要與基輔當局達成和平協議，但現在普廷的目標改變，似乎已經對追求和平的外交失去興趣，反而將目標轉為占領更多烏克蘭的領土。其中一名消息人士指出，普廷真的相信俄國電視媒體的說法，且還想著要大獲全勝。

    報導指出，雖然上個月俄烏雙方在土耳其的和平談判似乎有進展，但在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指控俄軍在布查（Bucha）和馬立波（Mariupol）等地對平民犯下「戰爭罪行」後，談判也陷入僵局。之後烏軍用飛彈擊沉俄國軍艦「莫斯科號」（Moskva），更是讓普廷大為震怒，甚至為此反對簽署任何協議，因為莫斯科號事件讓他很丟臉。

    消息人士也透露，普廷對俄軍及俄國媒體描繪的戰爭情況保有一種扭曲的看法，普廷堅信俄軍在戰事過程中並未攻擊烏國的平民百姓，儘管有其他證據顯示事實並非如此。

    報導指出，雖然土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）等人一直居中協調，希望俄烏雙方打破僵局，但普廷於22日對米歇爾聲稱，和談早已觸礁，現在不是與澤倫斯基會面的適當時機。這番說法讓參與和談的官員認為，這並非是指談判需要更多時間，而是莫斯科當局相信，俄軍可以佔領更多烏克蘭的領土。

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