普廷很不安？參加復活節儀式「不停咀嚼」 可疑畫面曝光

普廷24日參加復活節儀式時，再度被拍到不尋常的舉動。（法新社）

2022/04/25 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）2月24日下令入侵烏克蘭後，面臨強大的國際撻伐聲浪，外界盛傳他的健康狀況出問題，普廷24日參加復活節儀式時，再度被拍到不尋常的舉動，他一再咬著嘴唇，似乎相當不安，畫面流出後引發揣測。

《鏡報》報導，普廷天24日早上參加了東正教復活節儀式，他在莫斯科的基督救世主大教堂與莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）一起慶祝，普廷身穿深藍色西裝、白色襯衫和深紫色領帶，站在教堂的一側，手持點燃的紅色蠟燭。

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當宗主教宣告「基督復活了」，普廷與其他成員一起回答「他真的復活了」，除此之外，普廷不發一語，畫面中可見，普廷在觀看禮拜時坐立不安，不停在咀嚼嘴巴或咬嘴唇，不時左右晃動身體，似乎不舒服或心煩意亂。

21日，普廷和俄羅斯國防部長紹伊古在克里姆林宮會面的影片中，普廷癱軟無力靠著椅子，12分鐘全程右手緊抓桌角邊緣，這段影片已在社群媒體廣傳引發熱議。此前媒體曾報導普廷潛在的健康問題，稱普廷患有帕金森氏症，也傳出他曾在本月接受甲狀腺癌手術的說法，也有傳言稱普廷使用類固醇或有精神疾病，不過都未被證實。

影片連結

普廷24日參加復活節儀式。（美聯社）

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