烏克蘭遭擄市長：俄羅斯發動針對整個文明世界的戰爭！

費德羅夫24日接受CNN採訪。（路透）

2022/04/24 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭東南部梅利托波爾（Melitopol）市長費德羅夫（Ivan Fedorov）先前遭俄軍擄走獲釋，今天（24日）他站出來表示，這場戰爭不僅是針對烏克蘭，也是對整個文明世界發起的挑釁，呼籲各國回應烏國迫切的軍武需求。

根據《CNN》報導，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭沒多久，梅利托波爾就被俄軍控制，費德羅夫上月11日也遭俄軍綁架，成為烏國首位遭擄的市長，直到16日烏俄換俘時才被釋放，目前人待在義大利羅馬；在此期間俄方扶植親俄的梅利托波爾市議會前議員丹尼爾琴科（Galina Danilchenko）擔任市長。

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費德羅夫獲釋後，積極向天主教教宗方濟各及各界人士求助，希望他們能出手相援烏克蘭；上週三他在布魯塞爾向歐洲議會發表講話，強調烏克蘭人只是想要生存下去，敦促歐洲立法者盡一切努力幫助烏國。

今天他接受《CNN》採訪時指出，俄總統普廷的目標是「殺死所有烏克蘭人」，包括梅利托波爾在內，烏國有多個城市處於缺糧、缺藥物的人道主義危機，「在烏克蘭發生的衝突是一場全面戰爭，不僅針對烏克蘭，同時也針對整個文明世界」，喊話各界切勿小看俄羅斯帶來的重大威脅。

費德羅夫也特別呼籲美國和歐盟給予足夠的金援和武器，「烏克蘭迫切需要這些支持來贏得這場戰爭，我們今天就需要它，不是等到明天！」

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