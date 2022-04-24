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    美國務卿及防長將訪基輔 俄軍強拉占領區平民充軍（不斷更新）

    烏俄戰事仍持續進行。（路透）

    烏俄戰事仍持續進行。（路透）

    2022/04/24 08:36

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間4月24日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    ＊烏克蘭國防部情報總局（GUR）指控俄軍在占領區強拉當地居民充軍作戰，英國國防部下轄的國防情報局（Defence Intelligence）指出，俄軍此舉已違反《日內瓦第四公約》。

    ＊烏克蘭總統澤倫斯基23日在基輔地下鐵舉辦的記者會中提到，美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀將在24日抵達基輔，屆時他會在會談中和兩人討論重型武器的確切清單及交付速度。

    ＊烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）透露，烏軍22日砲擊俄軍佔領的赫爾松地區，並摧毀俄軍前線指揮所，俄軍第49集團軍的前線指揮所被摧毀，至少2名將領陣亡、1名將領受重傷。

    ＊外媒報導指出，俄軍疑似擔心機密資料外流，目前已派出艦齡110歲、世界最古老現役軍艦「Kommuna」到黑海探勘、打撈「莫斯科號」，「Kommuna」可攜帶一艘深海潛水潛艇，潛入超過1000公尺的深海中尋找「莫斯科號」。

    ＊俄羅斯國防部23日發表聲明說，俄軍針對烏克蘭南部敖德薩港（Odessa）附近一座軍火庫發動飛彈攻擊，摧毀美國和歐洲國家運交的大批援助烏克蘭武器。

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