侵烏滿60天恰逢東正教年度大典 俄軍砲火仍冷血狂轟

俄羅斯侵略烏克蘭24日滿60天，恰為東正教最為神聖的節日之一的「復活節」（Orthodox Easter），但烏克蘭國會人權監察員德尼索娃（Liudmyla Denisova）指出，俄軍仍徹夜冷血狂炸烏東、烏南各城。圖為烏克蘭難民出席復活節傳統晨餐禱告。（歐新社）

2022/04/24 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭滿60天，24日也恰為東正教最為神聖的節日之一的「復活節」（Orthodox Easter），但烏克蘭國會人權監察員德尼索娃（Liudmyla Denisova）指出，俄軍仍徹夜轟炸烏克蘭東部、南部各城。

據《CNN》報導，俄羅斯自2月24日侵略烏克蘭至今已滿60天，今（24）日恰逢東正教年度最神聖的節慶「復活節」，但俄軍無情砲火仍不斷轟炸烏克蘭東部、南部各城。

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烏克蘭國會人權監察員德尼索娃對此表示，「俄軍在這東正教年度最重要的節慶之夜，仍不斷轟炸烏克蘭和平的城市」，她強調，其中包括烏東哈爾科夫市（Kharkiv）3名警員和1名女子遭炸傷，該市南部村莊斯拉廷（Slatine）也有2名男子遭炸死。

德尼索娃回報，烏東頓涅茨克（Donetsk）有4人遭炸死，盧甘斯克（Luhansk）則有8人喪命，札波羅熱（Zaporizhzhia）也有2人遭俄軍砲火奪命。

此外，德尼索娃也強調，俄方蠢蠢欲動想舉辦「傀儡獨立公投」的赫爾松（Kherson）地區情勢十分緊張，隨時都將爆發大規模的人道災難。

據悉，在此之前，俄軍砲轟烏南敖德薩港（Odessa）奪走一對母女性命，女嬰僅3個月大，也令烏總統澤倫斯基在記者會上報告時難掩怒氣，質問俄軍「她對俄羅斯有何威脅？」。

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