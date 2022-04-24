英御用大律師：俄軍「被默許」強姦烏克蘭平民

英國御用大律師、女男爵甘迺迪（Baroness Helena Kennedy QC，左）24日指出，俄軍「被默許」在烏克蘭強姦平民。圖為2018年甘迺迪與前美國國務卿希拉蕊（Hillary，右）合照。（歐新社資料照）

2022/04/24 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭滿2個月，英國御用大律師、女男爵甘迺迪（Baroness Helena Kennedy QC）24日指出，目前所蒐集的證據皆顯示俄軍「被默許」在烏克蘭強姦平民。

據英媒報導，俄軍違反戰爭罪證據頻傳，國際律師協會人權研究所主任、英國御用大律師、女男爵甘迺迪今（24）日指出，俄軍「被默許」在烏克蘭強姦平民百姓。

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甘迺迪說，目前所蒐集到的相關證據皆顯示俄軍「犯行重大」，她也向記者透露，侵烏俄軍似乎被賦予了某種「豁免權」，因為不管在烏克蘭犯下什麼罪都不會受到懲處。

但甘迺迪也坦承，通常要舉證、起訴這類犯罪者，在實務上較為困難。甘迺迪是一個跨國法律特別小組的成員之一，主要任務是對俄軍戰爭罪進行蒐證，以便未來在國際法院進行法律攻防。

據悉，俄軍在烏克蘭各地違反戰爭罪的嫌疑、證據頻傳，包括引起國際社會震怒的「布查大屠殺」等。但俄羅斯官方始終否認俄軍有犯下任何相關罪行。

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