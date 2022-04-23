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    馬立波鋼鐵廠內有婦孺！避難小女孩：2/27至今沒看過太陽

    烏軍亞速營3日釋出影片顯示，馬立波亞速鋼鐵廠內仍有許多婦孺，超15名嬰幼兒童和青少年已躲避砲火將近2個月。（圖取自亞速營官方帳號）

    烏軍亞速營3日釋出影片顯示，馬立波亞速鋼鐵廠內仍有許多婦孺，超15名嬰幼兒童和青少年已躲避砲火將近2個月。（圖取自亞速營官方帳號）

    2022/04/23 18:50

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭已近2個月，死守馬立波亞速鋼鐵廠的烏軍亞速營（Azov）23日釋出影片顯示，鋼鐵廠內仍有許多婦孺，其中有超過15名嬰幼兒童和青少年已經躲避砲火近2個月，影片中也有婦女喊話希望能夠獲得人道撤離。

    據《BBC》報導，死守馬立波鋼鐵廠的亞速營部隊今（23）日在官方YouTube頻道發布一則影片，內容顯示，士兵們送物資探望一處地下掩體，裡面仍有至少15名以上兒童、嬰幼兒、青少年受困在內。

    一名現場婦女也喊話，希望能夠立刻獲得人道撤離；一名小女孩則向鏡頭說，她從2月27日開始就沒看過太陽。

    報導指出，影片據稱攝於4月21日，但馬立波戰事仍持續進行，真實性並未也無法獲得獨立查證。

    據悉，馬立波自俄羅斯侵略初期，即遭俄軍圍城至今，本週稍早俄軍已控制亞速鋼鐵廠以外區域，亞速鋼鐵廠地下通道複雜，形成了良好的天然防守堡壘。

    俄媒日前曾報導，俄總統普廷已下令停止對亞速鋼鐵廠強攻，俄國官方聲稱這是出於人道考量，但有烏克蘭專家受訪指出，俄國只是想要完全封鎖，讓他們彈盡糧絕，餓死或者投降。

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