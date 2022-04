還能再撐兩週！ 烏軍死守馬立波鋼鐵廠：要打到彈盡糧絕

2022/04/22 18:28

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯狂轟濫炸烏克蘭南部港口城市馬立波(Mariupol),總統普廷宣稱已「解放」馬立波,並下令對仍死守在亞速鋼鐵廠內的烏軍「改攻為困」。對此,一名鋼鐵廠內的守軍向外媒透露,目前士兵們還能再撐兩週,強調打到彈盡糧絕不投降。

《每日電訊報》訪問一名躲在亞速鋼鐵廠的烏軍守軍,他表示烏軍遭俄軍圍困在鋼鐵廠內,直指俄軍準備摧毀馬立波烏軍抵抗力量的最後堡壘,但他也霸氣地說「我們最好手握武器死去」,而不是向俄羅斯軍隊投降。

該守軍也透露,目前鋼鐵廠內的烏軍還能再撐兩週,大家會打到彈盡糧絕不投降,「我們將戰鬥到最後一顆子彈」。

普廷22日宣佈,俄羅斯在「特殊軍事行動」中最大規模的一場戰役取得勝利,成功「解放」馬立波,但美方並不認同俄羅斯說法,烏克蘭士兵也仍在轟炸中持續堅守馬立波的最後堡壘。

Exclusive: A Ukrainian soldier holed up in the Azovstal steel plant has told The Telegraph that “it is better we die with weapons in our hands” than surrender to Russian forces.

For @TelegraphWorld https://t.co/trho71GmtJ