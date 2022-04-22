還能再撐兩週！ 烏軍死守馬立波鋼鐵廠：要打到彈盡糧絕
2022/04/22 18:28
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯狂轟濫炸烏克蘭南部港口城市馬立波（Mariupol），總統普廷宣稱已「解放」馬立波，並下令對仍死守在亞速鋼鐵廠內的烏軍「改攻為困」。對此，一名鋼鐵廠內的守軍向外媒透露，目前士兵們還能再撐兩週，強調打到彈盡糧絕不投降。
《每日電訊報》訪問一名躲在亞速鋼鐵廠的烏軍守軍，他表示烏軍遭俄軍圍困在鋼鐵廠內，直指俄軍準備摧毀馬立波烏軍抵抗力量的最後堡壘，但他也霸氣地說「我們最好手握武器死去」，而不是向俄羅斯軍隊投降。
請繼續往下閱讀...
該守軍也透露，目前鋼鐵廠內的烏軍還能再撐兩週，大家會打到彈盡糧絕不投降，「我們將戰鬥到最後一顆子彈」。
普廷22日宣佈，俄羅斯在「特殊軍事行動」中最大規模的一場戰役取得勝利，成功「解放」馬立波，但美方並不認同俄羅斯說法，烏克蘭士兵也仍在轟炸中持續堅守馬立波的最後堡壘。
Exclusive: A Ukrainian soldier holed up in the Azovstal steel plant has told The Telegraph that “it is better we die with weapons in our hands” than surrender to Russian forces.— Verity Bowman （@VerityBowman） April 21, 2022
For @TelegraphWorld https://t.co/trho71GmtJ