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    還能再撐兩週！ 烏軍死守馬立波鋼鐵廠：要打到彈盡糧絕

    駐守在馬立波亞速鋼鐵廠的烏克蘭軍隊仍持續抵抗俄軍。（圖取自切爾卡瑟國民兵團推特）

    駐守在馬立波亞速鋼鐵廠的烏克蘭軍隊仍持續抵抗俄軍。（圖取自切爾卡瑟國民兵團推特）

    2022/04/22 18:28

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯狂轟濫炸烏克蘭南部港口城市馬立波（Mariupol），總統普廷宣稱已「解放」馬立波，並下令對仍死守在亞速鋼鐵廠內的烏軍「改攻為困」。對此，一名鋼鐵廠內的守軍向外媒透露，目前士兵們還能再撐兩週，強調打到彈盡糧絕不投降。

    《每日電訊報》訪問一名躲在亞速鋼鐵廠的烏軍守軍，他表示烏軍遭俄軍圍困在鋼鐵廠內，直指俄軍準備摧毀馬立波烏軍抵抗力量的最後堡壘，但他也霸氣地說「我們最好手握武器死去」，而不是向俄羅斯軍隊投降。

    該守軍也透露，目前鋼鐵廠內的烏軍還能再撐兩週，大家會打到彈盡糧絕不投降，「我們將戰鬥到最後一顆子彈」。

    普廷22日宣佈，俄羅斯在「特殊軍事行動」中最大規模的一場戰役取得勝利，成功「解放」馬立波，但美方並不認同俄羅斯說法，烏克蘭士兵也仍在轟炸中持續堅守馬立波的最後堡壘。

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