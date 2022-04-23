馬立波萬人塚 屍身層層堆疊

俄軍力圖攻佔烏南港市馬立波，以打通莫斯科二○一四年兼併的克里米亞半島至烏東頓巴斯地區間一條陸路通道。圖為一支親俄勢力的戰甲車車隊廿一日行駛在馬立波道路上。（路透）

2022/04/23 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕繼烏國首都基輔附近的布查鎮出現遭俄軍殺害的烏國百姓亂葬崗後，最新衛星影像顯示，據稱已被俄軍拿下的南部港口城市馬立波以西約十九公里的曼胡什鎮（Manhush）也有亂葬崗，而且可能是萬人塚，烏國直指此為俄羅斯對烏克蘭進行戰爭犯罪與種族滅絕的另一例證。

俄軍每天狂挖溝埋屍

美國公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）提供、本月三日拍攝的衛星影像顯示，曼胡什鎮西北角的既有墓園旁有分為四區的新墳塚，每區長約八十五公尺，出現的時間點應是三月廿三日到廿六日之間，有兩百多個墓地。馬立波市議會宣稱有多達九千名平民埋葬於此，俄軍每天狂挖溝直到四月、並以層層堆疊的方式埋屍。

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烏版「娘子谷」近乎種族滅絕

烏國官員直指此一發現是俄軍在烏克蘭戰爭犯罪的鐵證，馬立波市長顧問安德瑞尤申科說，俄軍用卡車把屍體從馬立波丟到曼胡什，是戰爭犯罪與企圖滅證的最直接證據；馬立波市長波成柯則稱此為新版「娘子谷」（Babyn Yar，納粹德軍於一九四一年的二戰期間在位於基輔附近的娘子谷屠殺三萬三千名猶太人），「廿一世紀的最重大戰爭犯罪發生在馬立波，這是新的娘子谷，當年希特勒殺害猶太人、羅姆人與斯拉夫人，如今（俄羅斯總統）普廷摧毀烏克蘭人…我們必須竭盡所能停止此等種族滅絕」。

估計馬立波自三月一日遭俄軍包圍與狂轟猛炸以來，已有超過兩萬人死亡，另有約十萬人受困。波羅的海三國中的愛沙尼亞與拉脫維亞國會廿一日通過指認俄羅斯對烏克蘭進行種族滅絕與有系統且大規模的戰爭犯罪，並以包括基輔附近的布查、博羅江卡、霍斯托梅爾、伊爾平，以及烏南馬立波等地的慘況為證，指控俄軍對婦孺等平民下手。

砲轟人口稠密區 破壞醫院

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）廿二日表示，有愈來愈多證據顯示，俄羅斯在烏克蘭包括不分青紅皂白地砲擊轟炸人口稠密區、殺害平民，以及破壞醫院、學校與其他民用基礎設施，此等行為足以構成戰爭犯罪；此外，在烏克蘭的聯合國人權監察員同時也記錄到烏國軍隊在烏東地區似乎使用具有濫殺濫傷作用的武器，造成平民傷亡。

衛星影像顯示，烏克蘭南部港口馬立波附近的城鎮在3月下旬出現一個估計埋葬近萬名馬立波平民的亂葬崗，該處在3月19日的衛星影像中還空無一物、3月26日已出現埋屍墳地，4月3日則清楚看到分成4區的亂葬崗。（法新社）

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