美示警4週定輸贏 重武器加速抵烏

廿一日在烏克蘭切爾尼戈夫街頭一輛被摧毀的俄軍戰車。（美聯社）

2022/04/23 05:30

影響今後數十年歐洲版圖 英相估戰事拖到明年底

〔編譯茅毅／綜合報導〕紐約時報廿一日報導，美國高官認為，接下來四週會形塑俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的最終結局，其後果也會影響今後數十年的歐洲版圖；快馬加鞭地增援新武器予烏軍乃當務之急，尤其是長程火砲和反砲兵雷達。英國首相強森廿二日則引述該國國防部情報評估，戰爭可能不會很快結束，恐拖到二○二三年底。

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俄要完全掌控頓巴斯與烏南

俄國國際傳真社報導，俄國中部軍區代理司令明涅卡耶夫（Rustam Minnekayev）廿二日指稱，該國侵烏軍事行動第二階段的計畫，係完全掌控頓巴斯及烏南，即在莫斯科已兼併的克里米亞半島與頓巴斯間，建立一條陸路走廊。明涅卡耶夫說，控制烏南將有助俄方進入摩爾多瓦的親俄叛離地區聶斯特河沿岸（Transnistria）。俄國塔斯社亦引述明涅卡耶夫報導，掌握烏南係進入聶斯特河沿岸的另一條路，當地「也有操俄語的人口正遭壓迫的證據」。基輔則擔憂，由於此處毗鄰烏國，恐遭俄軍利用從這裡發動新攻擊。

若拿不下頓巴斯 普廷將陷兩難

美國官員提到，若俄軍能夠在烏東推進，普廷在國內的地位會較穩固，並聲稱他已確保烏國的親俄少數族群安全，然後，他可能就會尋求停火，利用頓巴斯當作談判籌碼。不過，只要烏軍能擋住俄軍在頓巴斯的推進，將使普廷面臨兩難，即投入更多兵力在一場恐拖延數年的戰事或認真和談？而前者可能代表國家總動員，這對他有政治風險。

法國反戰車飛彈與榴彈砲將抵烏

美國國防部長奧斯汀及參謀首長聯席會議主席密利本週馬不停蹄地與羅馬尼亞等十七個盟邦通電話和開會，談的盡是援烏武器，尤其是重砲和重型武器。一名五角大廈高官將接下來一個月形容為烏俄雙方的一個關鍵轉折點，由於俄軍係在更開闊的地形移動，而非陷入城鎮戰泥淖，某種程度顯然對俄有利。法國總統馬克宏廿二日證實，法國正將米蘭反戰車飛彈與凱撒一五五公厘自走榴彈砲等若干重型火砲送往烏克蘭。五角大廈相信，藉由合適的援烏武器到位、維持高昂士氣與機動性，烏軍不僅能擋下俄軍推進，甚至能反攻。

澤倫斯基控俄推偽造獨立公投

烏國總統澤倫斯基廿一日在一段影片中，指控俄方計畫在赫爾松及札波羅熱的部分烏南佔領區內「偽造」獨立公投，呼籲俄佔區民眾勿提供俄軍護照號碼等個資。他還警告莫斯科，任何兼併烏國領土的企圖都會引發制裁，會使俄國「跟其一九一七年內戰後一樣貧困」。

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