與普廷熱線長談 歐盟主席「強烈要求」重啟馬立波人道走廊

歐盟高峰會主席米歇爾與普廷熱線長談，「強烈要求」立刻開放馬立波的人道救援。（圖取自米歇爾官方帳號）

2022/04/22 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭已近2個月，歐盟高峰會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）今（22）日與俄國總統普廷（Vladimir Putin）熱線長談，「強烈要求」立刻開放馬立波的人道救援，並重申歐盟支持烏克蘭的立場。

據《CNN》報導，米歇爾今天在個人官方帳號宣布，已與普廷電話熱線談話，他「強烈要求」俄羅斯立刻開放馬立波的人道救援，即刻開放馬立波在內等遭圍攻城市的人道走廊。

請繼續往下閱讀...

米歇爾也指出，他堅定地向普廷重申歐盟支持烏克蘭及其主權的立場，譴責並制裁俄羅斯的侵略。他說，歐盟與烏克蘭的團結、原則和價值是不可侵犯的。

對此，克姆林宮證實普廷與米歇爾「講了一通很長的電話」，雙方論及烏克蘭情勢，包括米歇爾日前親赴基輔訪問的所見。普廷在電話中也再次強調保護頓巴斯地區內2個「共和國」的特別軍事行動目標，同時探討每日開放人道走廊、停火撤離窗口的選項。

克姆林宮也聲稱，在馬立波被俄軍「解放」之後，顧及人道原因，俄官方已下令取消攻堅亞速鋼鐵廠的指令，同時所有棄械投降的人員都獲得了性命的擔保，完全符合國際法規範。

Call with President Putin @KremlinRussia_E



Strongly urged for immediate humanitarian access and safe passage from #Mariupol and other besieged cities all the more on the occasion of Orthodox Easter. — Charles Michel （@CharlesMichel） April 22, 2022

米歇爾（左）稱他堅定向普廷（右）重申歐盟支持烏克蘭及其主權的立場，譴責並制裁俄羅斯的侵略。圖攝於2018年。（美聯社資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法