與普廷熱線長談 歐盟主席「強烈要求」重啟馬立波人道走廊

2022/04/22 23:18

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭已近2個月,歐盟高峰會(European Council)主席米歇爾(Charles Michel)今(22)日與俄國總統普廷(Vladimir Putin)熱線長談,「強烈要求」立刻開放馬立波的人道救援,並重申歐盟支持烏克蘭的立場。

據《CNN》報導,米歇爾今天在個人官方帳號宣布,已與普廷電話熱線談話,他「強烈要求」俄羅斯立刻開放馬立波的人道救援,即刻開放馬立波在內等遭圍攻城市的人道走廊。

米歇爾也指出,他堅定地向普廷重申歐盟支持烏克蘭及其主權的立場,譴責並制裁俄羅斯的侵略。他說,歐盟與烏克蘭的團結、原則和價值是不可侵犯的。

對此,克姆林宮證實普廷與米歇爾「講了一通很長的電話」,雙方論及烏克蘭情勢,包括米歇爾日前親赴基輔訪問的所見。普廷在電話中也再次強調保護頓巴斯地區內2個「共和國」的特別軍事行動目標,同時探討每日開放人道走廊、停火撤離窗口的選項。

克姆林宮也聲稱,在馬立波被俄軍「解放」之後,顧及人道原因,俄官方已下令取消攻堅亞速鋼鐵廠的指令,同時所有棄械投降的人員都獲得了性命的擔保,完全符合國際法規範。

