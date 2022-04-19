無視國際觀感 中國給俄羅斯一劑強心針：雙方續加強戰略合作

中國外交部副部長樂玉成表示，中方會繼續與俄羅斯加強戰略合作。（路透）

2022/04/19 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕自俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國因堅持不譴責俄國遭國際施壓。中國外交部副部長樂玉成近日接見俄羅斯駐中大使傑尼索夫（Andrey Denisov）時，依舊不理會外界觀感，強調中國會繼續與俄國加強戰略合作。

中國外交部今天（19日）發出聲明 ，提到樂玉成18日接見俄駐中大使傑尼索夫一事，雙方就中俄關係和國際情勢交換意見。樂玉成宣稱，在中國國家主席習近平和俄總統普廷（Vladimir Putin）的領導下，中俄關係「持續高水平發展，各領域合作不斷深化。今年第一季度（1~3月），中俄雙邊貿易額達382億美元（約新台幣1.1兆），增長近30％，充分顯示出兩國合作的巨大韌性。」

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樂玉成接著說：「不論國際風雲如何變幻，中方將一如既往同俄方加強戰略協作，實現合作共贏，攜手維護雙方共同利益，推動建設新型國際關係和人類命運共同體。」傑尼索夫則稱：「俄方始終視發展對華關係為外交優先方向，願按照兩國元首指明的方向，進一步深化兩國全面戰略協作和全方位務實合作，不斷造福兩國人民，維護國際公平正義。」

《CNN》表示，樂玉成和傑尼索夫也有討論包括烏克蘭在內等受各界關注的國際議題，但中國外交部並未透露更多細節。

自俄對烏發動侵略戰爭，以美國為首的民主陣營紛紛要求中國跟進對俄制裁，但中方不僅堅決不肯表態譴責，還被爆出私下經援或軍援俄羅斯。儘管中方一再發聲強調所謂背地援助俄羅斯的消息都是抹黑指控，但外界對中國的印象已大打折扣，加上中官媒、中網友在社群上有關烏俄戰爭的爭議發言經由「大翻譯運動」分享到「牆外」後，國際反中情緒也隨之高漲。

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