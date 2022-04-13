俄烏戰教訓！專家：中國被國際團結嚇到 可能轉求和統台灣

中國國家主席習近平（見圖）不願放棄武統台灣。（路透檔案照）

2022/04/13 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭踢鐵板，國際社會空前團結的制裁功不可沒，有外媒引述專家分析，長期不願放棄侵台野心的中國正在這場戰爭中吸取教訓，重新擬定作戰戰略評估得失，並為侵台將伴隨而來的經濟制裁做準備。

《美國之音》刊文指出，在俄烏戰爭大背景下，中國正密切關注戰事，並為未來可能上演的侵台戰爭做準備，特別是俄羅斯當前陷入戰事不利又受嚴厲制裁的困境，絕對是中國未來若想侵台必當避免的處境。

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文章引述專家說法稱，中國擁有世界第3強的軍事實力，欲入侵軍力排名21的台灣，與俄烏在戰爭中的角色與背景相似，而俄羅斯遭遇的挫折顯示，中國欲發動攻擊並實現佔台的目標需要一段時間，其長度可能超過中國可付出的時間。

專家進一步補充，若無法確信能速戰速決取得勝利，北京將不會採取武力行動試圖佔領台灣。

文章引述卡內基清華全球政策中心高級研究員趙通（Tong Zhao）在一次會議上的發言，指中國對這次西方空前的團結感到非常驚訝，即使是俄羅斯的專家，戰前恐怕也無法預料國際社會會對烏克蘭提供如此強大的支援。

他認為，與俄羅斯相比，中國在經濟方面對其他國家的依賴程度更高，因此該國專家目前正重新評估侵台的戰略與政策。

文章指出，由於這次俄烏戰爭堆高了侵略者將面臨的國際壓力，武統伴隨的成本持續增高，中國可能也在尋求和平途徑，試圖避開一場戰略災難而達到統一的目標。

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