拜習通話細節分析 專家：中國在等美衰落現不會對台動武

拜登與習近平18日將近2小時的通話結束後，美中各自發表聲明，外界普遍認為雙方重點不一。（路透）

2022/03/19 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登與中國國家主席習近平18日視訊通話，有外媒統整多名專家的解讀，指美中仍對烏克蘭與台灣問題存在巨大分歧，外界不應對北京協助調停戰火存在錯誤幻想，至於台灣問題，中方將傾向不發動戰爭，而是持續等待和平接手的機會。

《美國之音》刊文指出，拜登與習近平18日將近2小時的通話結束後，美中各自發表聲明，外界普遍認為雙方重點不一，其中拜登警告，中國若持續支持俄羅斯的侵略行為將有嚴重代價，而習則重申不樂見戰爭發生的空洞言論。

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文章表示，美中會後聲明凸顯雙方仍對烏克蘭乃至台灣問題存在巨大分歧，有如各說各話，而北京釋出的訊號也很明確，即中方仍會保持一定程度的中立態度。

一名專家認為，習近平的言行顯示中國不會選邊站，「因為北京認為美國正處於長期衰落的過程中，隨著時間推移，美方對中國的威脅將會減弱」，所以在面對烏克蘭問題時，中國將避免站在美國一方，因為這將打斷美國長期衰落的進程。

然而中方沒有料到的是，俄羅斯總統普廷發起的這場戰爭已讓美國加強了對內政治，同時也增強了對外的同盟體系，同時也把俄羅斯與中國的關係導向與現有國際秩序相衝突的處境。

這名專家進一步表示，由於習近平認定美國將持續衰落，中國不會急於入侵台灣，因為它等得起，他說，等到美國衰落到一定程度，其提供的安全保障已無用處時，中國便可和平解決台灣問題。

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