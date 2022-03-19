為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拜習通話細節分析 專家：中國在等美衰落現不會對台動武

    拜登與習近平18日將近2小時的通話結束後，美中各自發表聲明，外界普遍認為雙方重點不一。（路透）

    拜登與習近平18日將近2小時的通話結束後，美中各自發表聲明，外界普遍認為雙方重點不一。（路透）

    2022/03/19 11:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登與中國國家主席習近平18日視訊通話，有外媒統整多名專家的解讀，指美中仍對烏克蘭與台灣問題存在巨大分歧，外界不應對北京協助調停戰火存在錯誤幻想，至於台灣問題，中方將傾向不發動戰爭，而是持續等待和平接手的機會。

    《美國之音》刊文指出，拜登與習近平18日將近2小時的通話結束後，美中各自發表聲明，外界普遍認為雙方重點不一，其中拜登警告，中國若持續支持俄羅斯的侵略行為將有嚴重代價，而習則重申不樂見戰爭發生的空洞言論。

    文章表示，美中會後聲明凸顯雙方仍對烏克蘭乃至台灣問題存在巨大分歧，有如各說各話，而北京釋出的訊號也很明確，即中方仍會保持一定程度的中立態度。

    一名專家認為，習近平的言行顯示中國不會選邊站，「因為北京認為美國正處於長期衰落的過程中，隨著時間推移，美方對中國的威脅將會減弱」，所以在面對烏克蘭問題時，中國將避免站在美國一方，因為這將打斷美國長期衰落的進程。

    然而中方沒有料到的是，俄羅斯總統普廷發起的這場戰爭已讓美國加強了對內政治，同時也增強了對外的同盟體系，同時也把俄羅斯與中國的關係導向與現有國際秩序相衝突的處境。

    這名專家進一步表示，由於習近平認定美國將持續衰落，中國不會急於入侵台灣，因為它等得起，他說，等到美國衰落到一定程度，其提供的安全保障已無用處時，中國便可和平解決台灣問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拜登、習近平18日通話 美將警告中國援俄要承擔代價
    2022/03/18 07:47

    拜登、習近平18日通話 美將警告中國援俄要承擔代價
    俄機密情報文件外洩 驚爆習近平盤算「接管台灣」時間點！
    2022/03/16 06:19

    俄機密情報文件外洩 驚爆習近平盤算「接管台灣」時間點！

    新居住時代來臨 大安區地上權建案瞬銷
    誰能讓普廷停火？專家：只有「他」可以
    2022/03/08 08:32

    誰能讓普廷停火？專家：只有「他」可以
    俄侵烏中國趁機狂灑假訊息 苗博雅分析中資訊戰最想摧毀目標
    2022/03/01 12:16

    俄侵烏中國趁機狂灑假訊息 苗博雅分析中資訊戰最想摧毀目標

    夏天前甩肉攻略！30秒瘦成一道閃電
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播